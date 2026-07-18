Госсервисы Казахстана временно станут недоступны: названы дата и время

Фото: Zakon.kz

В Казахстане государственные сервисы временно станут недоступны. Об этом сегодня, 18 июля 2026 года, сообщили в АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию опубликовали в Instagram-Stories egov.kz: "Уважаемые пользователи! Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши сервисы и проекты становились удобнее и эффективнее для вас. В рамках этих улучшений регулярно проводятся технические работы. В связи с этим 18 июля с 21:00 до 08:00 19 июля возможна недоступность проектов, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии". Для предотвращения возможных неудобств АО "НИТ" рекомендует казахстанцам заранее завершить все необходимые операции. "Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства!" Пресс-служба АО "НИТ" 15 июля 2026 года казахстанцам напомнили, где посмотреть данные о своей прописке. В НИТ сообщили, что получить данные по месту прописки можно онлайн через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile.

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