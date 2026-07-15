Многие не знают: казахстанцам напомнили, где посмотреть данные о своей прописке
Специалисты подчеркивают, что сервис позволяет получить сведения о регистрации по месту жительства в электронном формате.
Для предоставления сведений третьему лицу потребуется подтверждение согласия гражданина.
Так, для получения услуги необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, выбрать услугу "Сервис получения третьими лицами адресных сведений с места жительства", указать ИИН гражданина и подписать запрос одним из доступных способов подписания.
Уже после подтверждения согласия сведения будут доступны в Личном кабинете пользователя.
Стоит напомнить: с 1 ноября 2019 года адресные справки в Казахстане отменены.
Но при необходимости получения сведений о регистрации по месту жительства можно воспользоваться данным сервисом.
Подробная пошаговая инструкция представлена в карусели ниже.
Несколько дней ранее стало известно, что с 12 июля 2026 года государственная услуга по выдаче государственных актов на земельные участки больше не предоставляется в центрах обслуживания населения (ЦОНах). Теперь подать заявление на получение государственного акта можно исключительно через портал eGov.kz.