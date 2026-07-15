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Многие не знают: казахстанцам напомнили, где посмотреть данные о своей прописке

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 11:47 Фото: gov4c.kz
Получить данные по месту прописки можно онлайн через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Об этом решили напомнить жителям Казахстана в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что сервис позволяет получить сведения о регистрации по месту жительства в электронном формате.

Для предоставления сведений третьему лицу потребуется подтверждение согласия гражданина.

Так, для получения услуги необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, выбрать услугу "Сервис получения третьими лицами адресных сведений с места жительства", указать ИИН гражданина и подписать запрос одним из доступных способов подписания.

Уже после подтверждения согласия сведения будут доступны в Личном кабинете пользователя.

Стоит напомнить: с 1 ноября 2019 года адресные справки в Казахстане отменены.

Но при необходимости получения сведений о регистрации по месту жительства можно воспользоваться данным сервисом.

Подробная пошаговая инструкция представлена в карусели ниже.

Несколько дней ранее стало известно, что с 12 июля 2026 года государственная услуга по выдаче государственных актов на земельные участки больше не предоставляется в центрах обслуживания населения (ЦОНах). Теперь подать заявление на получение государственного акта можно исключительно через портал eGov.kz.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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