Многие не знают: казахстанцам напомнили, где посмотреть данные о своей прописке

Получить данные по месту прописки можно онлайн через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Об этом решили напомнить жителям Казахстана в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что сервис позволяет получить сведения о регистрации по месту жительства в электронном формате.

Для предоставления сведений третьему лицу потребуется подтверждение согласия гражданина.

Так, для получения услуги необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, выбрать услугу "Сервис получения третьими лицами адресных сведений с места жительства", указать ИИН гражданина и подписать запрос одним из доступных способов подписания.

Уже после подтверждения согласия сведения будут доступны в Личном кабинете пользователя.

Стоит напомнить: с 1 ноября 2019 года адресные справки в Казахстане отменены.

Но при необходимости получения сведений о регистрации по месту жительства можно воспользоваться данным сервисом.

Подробная пошаговая инструкция представлена в карусели ниже.

Несколько дней ранее стало известно, что с 12 июля 2026 года государственная услуга по выдаче государственных актов на земельные участки больше не предоставляется в центрах обслуживания населения (ЦОНах). Теперь подать заявление на получение государственного акта можно исключительно через портал eGov.kz.