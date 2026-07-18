Один из футболистов покидает "Кайрат"

Сегодня, 18 июля 2026 года, футбольный клуб "Кайрат" сделал важное объявление касательно своего игрока Себастьяна Себальоса, сообщает Zakon.kz.

Аргентинский полузащитник покидает алматинский клуб.

"Спасибо, Себа! Аргентинский полузащитник Себастьян Себальос покидает "Кайрат" по обоюдному согласию сторон". Пресс-служба ФК "Кайрат"

Уточняется, что Себальос пополнил стан "желто-черных" в начале этого года.

"Всего за "Кайрат" сыграл 11 матчей и отдал одну голевую передачу", – отметили в пресс-службе.

ФК "Кайрат" благодарит Себастьяна за вклад в успехи команды и желает удачи в дальнейшей карьере!

"Кайрат" объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Себастьяном Себальосом 17 января 2026 года. Сообщалось, что соглашение действует до конца 2027 года.