Как акция "Таза Қазақстан" меняет отношение к природе в Акмолинской области

Масштабные экологические акции в рамках программы "Таза Қазақстан" одновременно охватили сразу два района Акмолинской области и город Косшы, объединив сотни неравнодушных жителей в стремлении навести порядок в родном регионе.

Одну из таких экологических инициатив лично посетил аким области Марат Ахметжанов, прибывший в Аршалынский район, чтобы поддержать активистов и на месте оценить масштабы работы по охране окружающей среды, передает Управление внутренней политики.

Жаркие летние дни превращают окрестности водоемов в главные точки притяжения для тысяч казахстанцев. Однако обратная сторона такого отдыха слишком часто оставляет грязный след на карте страны. Акмолинская область, ставшая настоящей зеленой жемчужиной вблизи столицы, регулярно принимает на себя колоссальный антропогенный удар. Главным эпицентром большой уборки стало Астанинское водохранилище, расположенное в Аршалынском районе. Сюда, вооружившись перчатками и мешками для мусора, высадился внушительный десант из 150 волонтеров, готовых очистить береговую линию от следов чужой беспечности.

Фото: акиматов Аршалынского, Целиноградского районов, города Косшы

Ценность этого водного объекта трудно переоценить, ведь Астанинское водохранилище – это главный питьевой водоем столицы. Именно поэтому к нему предъявляются особые, повышенные требования безопасности и санитарии. Вокруг водоема существуют строго определенные запретные зоны, куда закрыт доступ для купания, отдыха и въезда на автомобилях.

К сожалению, суровые предупреждающие знаки останавливают далеко не всех. Пользуясь огромной протяженностью берегов, безответственные отдыхающие находят объездные пути, прорываются к воде, разводят костры и оставляют после себя горы пластика и стекла. Подобный эгоизм не просто загрязняет воду, которую пьют миллионы людей, но и создает прямую угрозу пожаров, ведь совсем рядом находятся сельскохозяйственные угодья и населенные пункты.