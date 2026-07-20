Как акция "Таза Қазақстан" меняет отношение к природе в Акмолинской области
Одну из таких экологических инициатив лично посетил аким области Марат Ахметжанов, прибывший в Аршалынский район, чтобы поддержать активистов и на месте оценить масштабы работы по охране окружающей среды, передает Управление внутренней политики.
Жаркие летние дни превращают окрестности водоемов в главные точки притяжения для тысяч казахстанцев. Однако обратная сторона такого отдыха слишком часто оставляет грязный след на карте страны. Акмолинская область, ставшая настоящей зеленой жемчужиной вблизи столицы, регулярно принимает на себя колоссальный антропогенный удар. Главным эпицентром большой уборки стало Астанинское водохранилище, расположенное в Аршалынском районе. Сюда, вооружившись перчатками и мешками для мусора, высадился внушительный десант из 150 волонтеров, готовых очистить береговую линию от следов чужой беспечности.
Ценность этого водного объекта трудно переоценить, ведь Астанинское водохранилище – это главный питьевой водоем столицы. Именно поэтому к нему предъявляются особые, повышенные требования безопасности и санитарии. Вокруг водоема существуют строго определенные запретные зоны, куда закрыт доступ для купания, отдыха и въезда на автомобилях.
К сожалению, суровые предупреждающие знаки останавливают далеко не всех. Пользуясь огромной протяженностью берегов, безответственные отдыхающие находят объездные пути, прорываются к воде, разводят костры и оставляют после себя горы пластика и стекла. Подобный эгоизм не просто загрязняет воду, которую пьют миллионы людей, но и создает прямую угрозу пожаров, ведь совсем рядом находятся сельскохозяйственные угодья и населенные пункты.
"Эта работа идет у нас на постоянной основе везде, особенно где есть водоемы и места отдыха. Главная цель – прививать культуру чистоты "Таза Қазақстан". В преамбуле нашей новой всенародной Конституции указано, что вопросы экологии, бережного и внимательного отношения к окружающей среде стоят в прерогативе. Мы пригласили представителей прокуратуры и стражей правопорядка, чтобы они могли принимать соответствующие меры. Закон для всех един", – подчеркнул аким области Марат Ахметжанов.
Руководитель региона также добавил, что за игнорирование запрещающих знаков нарушителям грозят административные штрафы, а в случае нанесения серьезного ущерба окружающей среде может наступить и уголовная ответственность.
Позицию руководства области полностью разделяют и правоохранительные органы, которые фиксируют пугающую статистику нарушений. Как пояснил представитель местного отдела полиции Жанат Оспанов, только с начала года в Аршалынском районе было составлено около 50 административных протоколов за купание в запрещенных местах и порядка 400 протоколов за нарушение правил благоустройства, то есть за мусор. Полицейские констатируют, что наплыв столичных жителей происходит каждые выходные, и зачастую люди сознательно игнорируют альтернативы. В районе функционируют официальные зоны отдыха, работают бассейны в Жибек Жолы, есть оборудованные пляжи на озере Жалтырколь, однако многие упорно выбирают дикие берега водохранилища.
Дополнительная опасность кроется в огромной глубине водоема, что делает несанкционированное купание смертельно опасным. Теперь контроль будет радикально усилен: для регулярного патрулирования сформирована специальная совместная группа из сотрудников МВД, областного департамента и районного отдела полиции.
Сами участники экологического движения признаются, что масштаб проблемы требует вовлечения каждого гражданина, ведь одними штрафами чистоту не удержать.
"Мы понимаем, что собирать чужие отходы – занятие не из самых приятных, но смотреть на то, во что из-за беспечности превращаются живописные берега нашего главного водохранилища, еще больнее. Мы вышли сюда большой командой волонтеров не просто ради уборки, а ради будущего этого края. Очень хочется верить, что наш труд и жесткий контроль со стороны экологов и полиции заставят людей наконец-то задуматься, начать уважать чужуй труд и убирать за собой", – поделился один из участников акции Владислав Поддубный.
Силами волонтеров с береговой линии водохранилища вывезено 237 кубометров мусора, а в Целиноградском районе и Косшы – еще около 500 кубов мусора. Экологический марафон наглядно продемонстрировал, что забота об окружающей среде становится по-настоящему массовым движением. В каждом из этих регионов число участников масштабных субботников уверенно перевалило за сотню – на борьбу с мусором дружно вышли общественники, молодежь и неравнодушные местные жители.