Бамперы и диски: о новых проектах в автопроме рассказали в правительстве

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о новых проектах в сфере автопрома, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что одним из ключевых механизмов повышения уровня локализации является развитие производства автокомпонентов.

"Сегодня это направление активно развивается. Отечественные предприятия уже освоили выпуск шин, деталей двигателей, аккумуляторов, металлических деталей для автобусов, сидений и мультимедийных систем. Кроме того, реализуются новые проекты по производству бамперов, электропроводки, колесных дисков и лакокрасочных материалов", – сказал Нагаспаев.

По его словам, для развития этого направления принят закон по вопросам машиностроения и транспорта, в котором введено понятие "промышленный кластер".

"В настоящее время крупнейшие промышленные кластеры функционируют в Костанае, Сарани и Алматы. В рамках этих кластеров наряду с производством автомобилей развивается выпуск необходимых комплектующих, привлекаются новые поставщики и формируются производственные цепочки", – добавил министр.

О том, какие автомобили будут производить в Казахстане, читайте в материале.