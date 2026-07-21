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Общество

Какие автомобили будут производить в Казахстане

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 10:29 Фото: pexels
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на заседании правительства поделился планами по расширению производства в автомобильной отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в прошлом году в отрасли были введены новые производственные мощности.

"В частности, открыты два крупных завода – KIA Qazaqstan и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan с общим объемом инвестиций свыше 346 млрд тенге. Предприятия оснащены современными технологиями и автоматизированными производственными линиями. Сегодня на них работают 135 промышленных роботов. Для дальнейшего наращивания производственного потенциала до 2028 года планируется реализовать новые проекты по расширению производства легковых и коммерческих автомобилей", – сказал Нагаспаев.

Кроме того, по его словам, в рамках визита главы государства в Китай достигнут ряд важных соглашений в сфере автомобилестроения.

"В частности, предусмотрена организация производства автомобилей Li Auto, OMODA и JAECOO, выпуск беспилотных грузовиков SITRAK, а также развитие сети станций высокоскоростной зарядки совместно с компанией BYD", – добавил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане будут производить интеллектуальные автомобили на новых источниках энергии.

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Азамат Сыздыкбаев
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