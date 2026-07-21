Жилье и страхование: как в регионы привлекают специалистов автопрома

Фото: akorda.kz

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о принимаемых мерах по развитию кадрового потенциала в сфере автопрома, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от инженерного потенциала и квалифицированных кадров. "С этой целью предприятия системно инвестируют в развитие инженерных компетенций, формирование кадрового резерва и подготовку специалистов нового поколения. Эта работа ведется совместно с высшими учебными заведениями и колледжами в рамках программ дуального обучения. Кроме того, для привлечения специалистов в регионы создаются благоприятные условия труда и меры социальной поддержки: строятся корпоративные кампусы и общежития, реализуется жилищная программа "Наурыз жұмыскер" для представителей рабочих профессий", – сказал Нагаспаев. Также предприятия расширяют социальный пакет для сотрудников, включая медицинское страхование, питание, транспортное обеспечение и другие меры поддержки. "В настоящее время в отрасли занято более 10 тысяч человек", – добавил министр. О производстве грузовых автомобилей читайте в материале.

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