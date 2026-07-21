Пьяный казахстанец угнал Lexus начальника, пока тот спал, и разбил его машину

В Степногорске пьяный рабочий разбил Lexus GX470 своего начальника, пока тот спал. Хозяин внедорожника узнал об угоне и аварии только от приехавших полицейских, передает Zakon.kz.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области. По данным ведомства, сигнал о дорожно-транспортном происшествии поступил на пульт 102.

Прибывшие на место стражи порядка предварительно установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а автомобиль ему не принадлежит.

"По факту неправомерного завладения транспортным средством было начато досудебное расследование. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и разыскали владельца внедорожника. Как выяснилось, мужчина даже не знал, что стал жертвой угона", – рассказали 21 июля 2026 года в ведомстве корреспонденту Zakon.kz.

По словам хозяина автомобиля, вечером он уснул, оставив ключи рядом. В это время в доме находились его работники.

"По предварительным данным, один из них воспользовался тем, что владелец спал, взял ключи, вместе с другом поехал распивать спиртные напитки, после чего попал в ДТП", – говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее казахстанец угнал трактор с поля, чтобы сбежать от преследования полиции.