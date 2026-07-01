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Происшествия

Казахстанец угнал трактор с поля, чтобы сбежать от преследования полиции

Фото: ДП ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 19:48 Фото: ДП ЗКО
В Западно-Казахстанской области местный житель угнал трактор с поля, чтобы сбежать от полиции. Инцидент произошел в Бурлинском районе 26 июня 2026 года, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", в дежурную часть поступило сообщение о том, что прямо с поля угнали трактор. Оперативники Бурлинского отдела полиции в кратчайшие сроки вычислили траекторию движения и задержали угонщика.

Как выяснилось, мужчина пошел на преступление не ради наживы. По предварительным данным, трактор понадобился ему как "такси" – он угнал технику, чтобы доехать до оживленной автотрассы и скрыться от преследования правоохранителей.

"Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление – неправомерное завладение транспортным средством", – сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношении него начато досудебное расследование. Трактор полицейские уже изъяли и вернули законному владельцу.

Ранее во время ночного патрулирования полицейский наряд обратил внимание на пожилого мужчину, который соответствовал ориентировке по делу о кражах велосипедов.

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Канат Болысбек
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