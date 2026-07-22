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Общество

Полиция Алматы сделала важное напоминание для владельцев электросамокатов

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 09:45 Фото: freepik
Один самокат – один человек. Об этом накануне, 21 июля 2026 года, заявила пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы, обращаясь к участникам дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Жителей и гостей южной столицы призвали соблюдать правила эксплуатации электросамокатов и не допускать опасных нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП).

По словам начальника Управления административной полиции ДП Алматы Абдинура Тасыбаева, в последнее время участились случаи, когда на одном электросамокате одновременно передвигаются два или даже три человека, а также перевозятся крупногабаритные грузы.

"Электросамокат рассчитан исключительно на одного человека. Дополнительный пассажир или перевозка объемного груза значительно ухудшают устойчивость транспортного средства, затрудняют управление и существенно увеличивают риск падения и дорожно-транспортного происшествия. Призываем всех пользователей ответственно относиться к требованиям безопасности и строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД). Это вопрос сохранения жизни и здоровья как самого водителя, так и окружающих участников дорожного движения", – отметил Абдинур Тасыбаев.

В полиции напомнили, что нарушение ПДД влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

Полицейские призывают пользователей средств индивидуальной мобильности проявлять дисциплину и взаимное уважение на дорогах.

Ранее мы писали, каких изменений в ПДД ожидать казахстанцам с 25 августа 2026 года. В частности, новые правила коснутся электросамокатов и велосипедов с двигателями.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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