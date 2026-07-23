Новые правила для смартфонов: что изменится для казахстанцев уже в августе 2026 года

В Казахстане вводят новые требования по верификации абонентских устройств сотовой связи. О том, как это будет происходить, подробно рассказали Zakon.kz в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции.

В ведомстве подчеркивают, что эта инициатива направлена на подтверждение правомерности использования в сетях сотовой связи Казахстана устройств, произведенных на территории страны или завезенных на ее территорию.

Согласно правилам регистрации абонентских устройств сотовой связи, процесс верификации (проверки) включает в себя:

идентификацию абонентского устройства сотовой связи в базе данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);

мониторинг сведений о производстве и (или) ремонте абонентских устройств сотовой связи на территории Казахстана в установленном законодательством порядке и (или) сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию Казахстана в соответствии с таможенным и налоговым законодательством РК.

19 июня 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных". Принятые нововведения направлены на усовершенствование норм законодательства в области связи, в т. ч. на повышение уровня защиты прав потребителей, усиление работы по выявлению и нейтрализации интернет- и телефонного мошенничества.

Теперь согласно законодательству о защите прав потребителей абонентские устройства сотовой связи, не прошедшие верификацию, будут относиться к товарам ненадлежащего качества.

На основании статьи 15 закона "О защите прав потребителей" потребитель, которому продано такое устройство, вправе по своему выбору потребовать:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Вместе с тем вышеуказанные требования потребитель вправе предъявлять исключительно к продавцу.

Также законом установлено дополнительное требование к обязанностям продавца по обеспечению надлежащего качества товара. Теперь он при продаже абонентского устройства сотовой связи будет обязан представить потребителю идентификационный код данного товара для проверки статуса его верификации.

Соответствующие поправки были внесены и в закон "О регулировании торговой деятельности".

Известно, что законом запрещается осуществлять продажу абонентского устройства сотовой связи, не прошедшего верификацию в порядке, установленном законодательством Казахстана.

"До продажи такого вида товара продавец обязан осуществить проверку соответствующих идентификационных кодов реализуемого абонентского устройства сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки посредством базы данных идентификационных кодов". Комитет по защите прав потребителей

Данное требование должно соблюдаться и при осуществлении электронной торговли.

Владельцы электронных торговых площадок должны включать в договоры, заключаемые между продавцом и электронной торговой площадкой, обязанность продавцов перед продажей абонентского устройства сотовой связи проверять такой товар на предмет наличия ограничений либо блокировки в базе данных идентификационных кодов.

Кроме того, действующим законодательством установлено, что при продаже товара продавец обязан выдать документ, подтверждающий факт его приобретения. Таким документом может быть выданный в бумажной или электронной форме контрольный (товарный) чек либо квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, надлежащим образом оформленный технический паспорт, иной документ, содержащий сведения о наименовании, стоимости товара, дате приобретения, продавце (изготовителе).

Теперь в таких документах продавец будет обязан также указывать идентификационные коды реализуемого абонентского устройства сотовой связи.

В ведомстве уточняют, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных" был впервые официально опубликован 20 июня 2026 года в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" и вводится в действие по истечении 60 календарных дней.

14 июля 2026 года сообщалось, что при ввозе в Казахстан телефонов и планшетов придется указывать IMEI-коды. О новом требовании проинформировали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).