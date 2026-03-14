Возврат денег, обмен и гарантия: какие права есть у покупателей в Казахстане
Примечательно, что ежегодно 15 марта во всем мире отмечают Всемирный день защиты прав потребителей.
В Казахстане защита интересов граждан регулируется законом "О защите прав потребителей".
Так, согласно статьям 11 и 13 закона, каждый потребитель имеет право на приобретение безопасного и надлежащего качества товара (работы, услуги).
Это означает, что продукция, поступающая в продажу, должна соответствовать установленным требованиям и не представлять угрозы для потребителей.
Не менее важным является право на получение полной и достоверной информации.
К примеру, статья 25 закона обязывает продавца или исполнителя предоставлять покупателю необходимую информацию о товаре или услуге, включая сведения о производителе, составе, сроке годности, правилах использования, цене и гарантийных обязательствах.Наличие такой информации позволяет потребителю сделать осознанный и безопасный выбор.
Кроме того, законодательство гарантирует гражданам право на свободный выбор товаров и услуг.
Согласно статье 8 закона, покупателю обеспечивается возможность самостоятельно выбирать товар или услугу, а навязывание дополнительных товаров или услуг без его согласия не допускается.
"Если приобретенный товар оказался ненадлежащего качества, потребитель вправе предъявить требования, предусмотренные статьей 30 закона".Пресс-служба МТИ РК
В частности, покупатель может потребовать возврата уплаченных денежных средств, замены товара на аналогичный, соразмерного уменьшения цены либо безвозмездного устранения выявленных недостатков.
Закон также предусматривает право граждан защищать свои интересы.
В соответствии со статьей 42-2 закона, потребитель вправе обратиться с претензией к продавцу или исполнителю, а при необходимости – в уполномоченные государственные органы или в суд.
Минторговли напоминает и рекомендует потребителям соблюдать несколько простых правил:
- сохранять чек или иной документ, подтверждающий покупку,
- внимательно изучать условия договора, особенно при оформлении рассрочки или покупке через интернет,
- фиксировать возможные недостатки товара с помощью фото или видео.
"Важно помнить, что во многих случаях спор можно решить в досудебном порядке, обратившись к продавцу с письменной претензией".Пресс-служба МТИ РК
