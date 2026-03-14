Советы

Возврат денег, обмен и гарантия: какие права есть у покупателей в Казахстане

фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 14:59 Фото: pexels
Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции (МТИ) выступил с интересной памяткой о том, что должен знать каждый покупатель в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что ежегодно 15 марта во всем мире отмечают Всемирный день защиты прав потребителей.

В Казахстане защита интересов граждан регулируется законом "О защите прав потребителей".

Так, согласно статьям 11 и 13 закона, каждый потребитель имеет право на приобретение безопасного и надлежащего качества товара (работы, услуги).

Это означает, что продукция, поступающая в продажу, должна соответствовать установленным требованиям и не представлять угрозы для потребителей.

Не менее важным является право на получение полной и достоверной информации.

К примеру, статья 25 закона обязывает продавца или исполнителя предоставлять покупателю необходимую информацию о товаре или услуге, включая сведения о производителе, составе, сроке годности, правилах использования, цене и гарантийных обязательствах.Наличие такой информации позволяет потребителю сделать осознанный и безопасный выбор.

Кроме того, законодательство гарантирует гражданам право на свободный выбор товаров и услуг.

Согласно статье 8 закона, покупателю обеспечивается возможность самостоятельно выбирать товар или услугу, а навязывание дополнительных товаров или услуг без его согласия не допускается.

"Если приобретенный товар оказался ненадлежащего качества, потребитель вправе предъявить требования, предусмотренные статьей 30 закона".Пресс-служба МТИ РК

В частности, покупатель может потребовать возврата уплаченных денежных средств, замены товара на аналогичный, соразмерного уменьшения цены либо безвозмездного устранения выявленных недостатков.

Закон также предусматривает право граждан защищать свои интересы.

В соответствии со статьей 42-2 закона, потребитель вправе обратиться с претензией к продавцу или исполнителю, а при необходимости – в уполномоченные государственные органы или в суд.

Минторговли напоминает и рекомендует потребителям соблюдать несколько простых правил:

  • сохранять чек или иной документ, подтверждающий покупку,
  • внимательно изучать условия договора, особенно при оформлении рассрочки или покупке через интернет,
  • фиксировать возможные недостатки товара с помощью фото или видео.
"Важно помнить, что во многих случаях спор можно решить в досудебном порядке, обратившись к продавцу с письменной претензией".Пресс-служба МТИ РК

Чуть ранее в акимате Алматы подсказали жителям, где можно купить продукты дешевле.

Читайте также
Как казахстанец добился полного возврата 600 тысяч от турфирмы
11:12, 25 июля 2025
Как казахстанец добился полного возврата 600 тысяч от турфирмы
Можно ли в Казахстане вернуть деньги за товар, купленный со скидкой
14:32, 26 февраля 2024
Можно ли в Казахстане вернуть деньги за товар, купленный со скидкой
Что нужно знать казахстанцам про возврат бытовой техники, приобретенной в рассрочку на маркетплейсе
15:57, 28 апреля 2025
Что нужно знать казахстанцам про возврат бытовой техники, приобретенной в рассрочку на маркетплейсе
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
