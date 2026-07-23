Куда будут устанавливать кондиционеры после обновления дизайн-кода Астаны

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Канат Мынбаев 23 июля 2026 года на брифинге в СЦК рассказал, как в Астане будут применять новые требования к размещению кондиционеров на фасадах после обновления дизайн-кода, передает Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что в рамках пересмотра дизайн-кода Астаны предлагается ужесточить требования к размещению кондиционеров на фасадах. Как это будет реализовано на практике и потребует ли от застройщиков жилых комплексов эконом- и комфорт-класса предусматривать специальные зоны для установки внешних блоков?

"Это одно из предложений акимата. Это не приведет к росту цен за квадратный метр. Это позиция города, чтобы был единый дизайн-код. Застройщики должны будут придерживаться этих правил", – ответил Канат Мынбаев.

Отвечая на вопрос о том, как будут реализованы новые требования и придется ли размещать кондиционеры внутри квартир, спикер заявил, что такого требования не предусмотрено.

"Если вы заметили, на центральных улицах застройщики применяют специальные коробки для установки внешних блоков кондиционеров. А раньше как было? Устанавливали как хотели и где хотели. Теперь есть единый стандарт", – дополнил Мынбаев.

29 мая 2026 года были утверждены правила разработки дизайн-кода.