#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
467.65
533.26
5.96
Общество

Куда будут устанавливать кондиционеры после обновления дизайн-кода Астаны

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 15:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Канат Мынбаев 23 июля 2026 года на брифинге в СЦК рассказал, как в Астане будут применять новые требования к размещению кондиционеров на фасадах после обновления дизайн-кода, передает Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что в рамках пересмотра дизайн-кода Астаны предлагается ужесточить требования к размещению кондиционеров на фасадах. Как это будет реализовано на практике и потребует ли от застройщиков жилых комплексов эконом- и комфорт-класса предусматривать специальные зоны для установки внешних блоков?

"Это одно из предложений акимата. Это не приведет к росту цен за квадратный метр. Это позиция города, чтобы был единый дизайн-код. Застройщики должны будут придерживаться этих правил", – ответил Канат Мынбаев.

Отвечая на вопрос о том, как будут реализованы новые требования и придется ли размещать кондиционеры внутри квартир, спикер заявил, что такого требования не предусмотрено.

"Если вы заметили, на центральных улицах застройщики применяют специальные коробки для установки внешних блоков кондиционеров. А раньше как было? Устанавливали как хотели и где хотели. Теперь есть единый стандарт", – дополнил Мынбаев.

29 мая 2026 года были утверждены правила разработки дизайн-кода.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, весна в Алматы, Алматы, виды города Алматы
09:19, 29 мая 2026
Утверждены правила разработки дизайн-кода
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки
16:20, 03 февраля 2026
В Минстроительства высказались о судьбе масштабной застройки Астаны
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
15:32, 24 ноября 2025
Госинспекторы и сертификация – в Казахстане будут усиливать ответственность за качество зданий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
16:10, Сегодня
Масвидаль предложил неожиданного соперника Чимаеву для возвращения после фиаско Стрикленду
Норвегия пожалуется в ФИФА на Трампа из-за его вмешательства в дисквалификацию Балогуна
15:49, Сегодня
Норвегия пожалуется в ФИФА на Трампа из-за его вмешательства в дисквалификацию Балогуна
Казахстанка стала чемпионкой мира по стрельбе по движущейся мишени
15:34, Сегодня
Казахстанка стала чемпионкой мира по стрельбе по движущейся мишени
Тайсон Фьюри
15:17, Сегодня
"Как можно сравнивать их со мной?": Фьюри не признаёт новых чемпионов мира в тяжёлом весе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: