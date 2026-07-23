#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
467.65
533.26
5.96
Общество

В ЦИК определили порядок партий в бюллетене на выборах в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 18:33 Фото: Zakon.kz
В Центральной избирательной комиссии 23 июля 2026 года состоялась жеребьевка, по итогам которой был определен порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

По итогам жеребьевки первой в избирательном бюллетене будет указана партия "Әділет", второй – Демократическая партия Казахстана, третьей – партия зеленых "Байтак", четвертой – Народная партия Казахстана, пятой – партия "Ауыл", шестой – "Ақ жол", седьмой – Respublica.

Выборы , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 18:33

Фото: скриншот видео

Ранее ЦИК зарегистрировал 545 кандидатов на выборы в Курултай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
18:55, Сегодня
Предвыборная агитация в Казахстане стартует с новыми правилами
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
11:46, 16 июля 2026
ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в Курултай
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
17:54, 01 июля 2026
В ЦИК определили формы избирательных документов к выборам депутатов Курултая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
19:08, Сегодня
Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал парного турнира в Гамбурге
Фото: НХЛ
18:33, Сегодня
"Барыс" заключил контракт с экс-голкипером системы "Вашингтона" Хантером Шепардом
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта МТС РК
18:27, Сегодня
Ясмина Исламова стала бронзовым призёром ЧА-2026 по артистическому плаванию
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
18:11, Сегодня
Виктор Друзин завоевал "золото" на чемпионате Азии по артистическому плаванию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: