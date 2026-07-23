В ЦИК определили порядок партий в бюллетене на выборах в Курултай
Фото: Zakon.kz
В Центральной избирательной комиссии 23 июля 2026 года состоялась жеребьевка, по итогам которой был определен порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
По итогам жеребьевки первой в избирательном бюллетене будет указана партия "Әділет", второй – Демократическая партия Казахстана, третьей – партия зеленых "Байтак", четвертой – Народная партия Казахстана, пятой – партия "Ауыл", шестой – "Ақ жол", седьмой – Respublica.
Ранее ЦИК зарегистрировал 545 кандидатов на выборы в Курултай.
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