Приказом и.о. министра промышленности и строительства Казахстана от 22 мая 2026 года утверждены Правила разработки дизайн-кода, сообщает Zakon.kz.

Правила регулируют отношения, возникающие между государственными органами, организациями всех форм собственности в процессе формирования гармоничного и стилистически единого архитектурного облика населенных пунктов, в том числе при размещении элементов благоустройства: информационных и рекламных конструкций, малых архитектурных форм, нестационарных объектов, нестационарных торговых объектов, используемых для торговой деятельности и общественного питания, а также при организации озеленения, освещения, оформления фасадов и ограждений с учетом особенностей района застройки.

Дизайн-код – это совокупность требований и правил, направленных на формирование гармоничного и стилистически единого архитектурного облика населенных пунктов, в том числе касающихся размещения элементов благоустройства, информационных и рекламных конструкций, малых архитектурных форм, нестационарных объектов, нестационарных торговых объектов, используемых для торговой деятельности и (или) общественного питания, озеленения, освещения, фасадов, ограждений, учитывающих особенности района застройки.

Дизайн-код разрабатывается для формирования гармоничного и стилистически единого архитектурного облика населенных пунктов с учетом исторических, ландшафтно-природных, функциональных, местных особенностей и современных потребностей жителей и гостей населенного пункта.

Дизайн-код населенного пункта разрабатывается в два этапа:

первый этап (аналитический) – анализ и оценка архитектурно-стилистических характеристик, формирование карты проблемных зон населенного пункта;

второй этап (проектный) – разработка текстовой части дизайн-кода и графического альбома стандартов.

Аналитический этап разрабатывается с целью выявления зон визуального дисбаланса и формирования карты проблемных зон населенного пункта, исходя из комплексного анализа пространственной композиции населенного пункта и включает в себя:

анализ архитектурно-планировочной структуры территории;

оценку стилистических характеристик существующей застройки;

исследование визуального восприятия улиц, общественных пространств;

анализ состояния фасадов зданий, элементов благоустройства, рекламных и информационных конструкций;

выявление участков с нарушением композиционной целостности территории;

определение зон повышенной визуальной нагрузки;

оценку цветовых, материальных и световых характеристик застройки;

фотофиксацию объектов территории;

формирование картографических материалов, отражающих проблемные зоны визуального пространства.

Проектный этап разрабатывается с целью разработки нормативных и стилистических решений на основе результатов аналитического этапа, а также с учетом положений СП РК "Благоустройство территорий населенных пунктов", "Благоустройство территорий населенных пунктов", "Стандарт комплексной застройки городов" и включает в себя:

формирование концепции внешнего облика улиц, магистралей, туристских маршрутов, других территорий населенного пункта;

разработку принципов архитектурно-ландшафтного пространства;

установление требований к оформлению фасадов зданий и сооружений;

определение стандартов размещения вывесок, рекламных и информационных конструкций;

разработку рекомендаций по применению цветовых решений, отделочных материалов и освещения;

формирование требований к благоустройству общественных пространств;

разработку типовых архитектурных решений элементов территории;

подготовку графического альбома стандартов дизайн-кода;

обоснование проектных решений с точки зрения пространственной композиции населенного пункта.

Организация разработки дизайн-кода осуществляется местным исполнительным органом в сфере архитектуры и градостроительства.

Дизайн-код согласовывается с уполномоченными местными исполнительными органами в области архитектуры, градостроительства и урбанистики, общественными организациями и ассоциациями в области архитектуры и урбанистики, населением и девелоперами.

После прохождения публичного обсуждения и согласования проект дизайн-кода утверждается местными исполнительными органами.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.