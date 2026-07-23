Сильная жара до +39°C, град и дождь: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 24 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Павлодарской области дождь, гроза, на западе, севере и юге сильный дождь, град, шквал. Ветер северный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая, на востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах кратковременный дождь, гроза, шквал, местами сильный дождь. Ветер северо-западный, на севере, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. На севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на западе, севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая, на юго-востоке и в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на западе, севере и юге сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге и в центре порывы 15-20 м/с, днем до 23 м/с. На северо-западе сохраняется высокая, на севере, юге и в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Семее дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау на севере и востоке дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке и в центре туман. Ветер северо-восточный, северный, на севере, востоке и в центре порывы 15-20 м/с. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, северный, днем порывы 15 м/с.

В Мангистауской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге и в центре порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара +38...+42°С. На севере сохраняется, на западе ожидается высокая пожарная опасность. На северо-востоке сохраняется, в центре ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области дождь, гроза, на севере и востоке сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере и востоке порывы 15 м/с. На западе сохраняется высокая, на востоке и юге – чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде дождь, гроза, днем град. Ночью и утром туман.

В Жамбылской области ночью в горных районах дождь, гроза. Днем на севере, юге и в горных районах дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, в горных районах порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке сохраняется высокая, на юге ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на севере, востоке и юге дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на юге и востоке сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ночью на севере, юге, востоке и в горных районах дождь, гроза, в центре небольшой дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на севере, юге и в горных районах сильный дождь. Ветер юго-западный, на востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере, востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области днем на севере и юго-востоке небольшой дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе и севере туман. Днем на юге сильная жара +35°С. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая, на юге – чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на западе, севере, юге и в горных районах дождь, гроза. На юге и в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, на западе, севере, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с, временами до 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге и в центре – чрезвычайная. В Алматы кратковременный дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, порывы 15-20 м/с, временами до 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35...+38°С. На западе и юге сохраняется высокая, на юго-западе – чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем сильная жара +35...+36°С.

В Астане временами дождь, гроза.

В Атырауской области ветер юго-восточный, днем на западе порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара +35...+39°С. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе – чрезвычайная, на юго-востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +37...+39°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем сильная жара +35...+38°С. На западе и северо-востоке сохраняется высокая, на юго-востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что очень сильная жара возвращается в Казахстан. О том, в каких регионах будет экстремально жарко до +44°С, а где обрушатся ливни с градом 23-25 июля 2026 года, можете узнать по ссылке.