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События

Соцопросы выявили лидеров и аутсайдеров предвыборной гонки в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 23:16 Фото: Zakon.kz
Казахстанский институт общественного развития с 8 по 20 июля 2026 года провел телефонный опрос среди 1200 респондентов во всех регионах страны – в 17 областях, а также городах Астана, Алматы и Шымкент. Об этом 23 июля 2026 года сообщили в пресс-службе института, передает Zakon.kz.

Исследование проведено по национальной выборке, отражающей структуру взрослого населения Казахстана старше 18 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Обзвон осуществлялся по мобильным и стационарным телефонным номерам. Опрос проведен в соответствии с официальным уведомлением ЦИК РК.

Полученные данные позволяют оценить текущий интерес граждан к предстоящему электоральному процессу.

На вопрос "Планируете ли Вы принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года?" 70,3% респондентов ответили, что намерены прийти на избирательные участки.

Не планируют участвовать в голосовании 23,3%, еще 6,4% пока не определились.

При этом практически не наблюдается разницы в электоральной активности между городом и селом.

Разрыв в готовности прийти на выборы между городскими и сельскими жителями составляет порядка двухпроцентных пунктов.

"Наиболее активная группа – избиратели 46–60 лет: их готовность участвовать в выборах примерно на 10% выше, чем у молодежи 18–28 лет. Женщины подтверждают участие примерно на 5 процентных пунктов чаще мужчин. Кроме того, наиболее высокая электоральная активность фиксируется среди респондентов с высшим и незаконченным высшим образованием", – говорится в сообщении.

Участники исследования также указали, за какую партию они предпочли бы отдать свой голос на предстоящих выборах 23 августа. Респондентам был задан вопрос: "За какую политическую партию Вы проголосуете на выборах в Курултай?".

Первое место в электоральном рейтинге занимает партия "Әділет": за нее готовы проголосовать 64,8% респондентов. Судя по опросу, партия опережает конкурентов во всех социальных группах с особенно заметным отрывом у молодого электората.

На втором месте находится партия "Ауыл" с показателем 5,4%. На селе за нее голосуют примерно в полтора раза чаще, чем в городе, что ожидаемо, учитывая "нишевый" территориальный подход партии в работе с электоратом.

"Партии Respublica и "Ақ жол" имеют сопоставимые показатели электоральной поддержки – 4,8% и 4,7% соответственно.Однако, в структуре потенциальных сторонников наблюдаются определенные различия: среди выбравших вариант Respublica в первую очередь преобладают молодые мужчины из городского населения, у "Ақ жол" – больше жителей сельской местности старших возрастных групп, в числе которых в равной степени представлены мужчины и женщины", – рассказали в Казахстанском институте общественного развития.

Близкие позиции также занимают Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) – 3,3% и Народная партия Казахстана (НПК) – 3,1%.Примечательно, что ОСДП – единственная партия, в числе сторонников которой преобладают респонденты с профессионально-техническим образованием. У НПК ядро голосующих за партию смещено в сторону самых молодых и самых возрастных респондентов.

За партию зеленых "Байтақ" готовы проголосовать 0,8% опрошенных, с заметным преобладанием сельских жителей старших возрастов.

Вариант "Против всех" намерены выбрать 2,2% респондентов.

Не определились с выбором или затруднились с ответом еще 10,9%респондентов.

В целом результаты исследования фиксируют динамичное формирование электоральных предпочтений на фоне старта избирательной кампании. Информационная и мобилизационная работа партий становится одним из факторов, влияющих на отношение граждан к выборам и их политический выбор.

Казахстанский институт общественного развития публикует данные с письменного уведомления ЦИК №ОСК-11-07/1290 от 8 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что предвыборная агитация в Казахстане стартует с новыми правилами.

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Канат Болысбек
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