Очень сильная жара возвращается в Казахстан: где будет до +44°С, а где обрушатся ливни с градом 23-25 июля
Фото: Zakon.kz
В ближайшие три дня на западе Казахстана снова будет очень жарко. Но на большую часть республики обрушатся дожди с грозами, местами ливни, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе погоды по Казахстану на 23-25 июля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":
"Северо-западный циклон, смещаясь через территорию Казахстана, принесет дожди с грозами, а в отдельные районы – сильные дожди с возможным выпадением града на большей части территории страны. Подпитываемый холодными воздушными массами циклон вместе с дождями принесет и понижение температуры воздуха".
Однако, согласно прогнозу, в западные регионы Казахстана начнут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, что приведет к прекращению осадков и повышению температуры воздуха:
- в дневные часы прогнозируется сильная жара +34+39°С,
- а в отдельных районах – очень сильная жара +40+44°С.
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