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Общество

Очень сильная жара возвращается в Казахстан: где будет до +44°С, а где обрушатся ливни с градом 23-25 июля

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 11:33 Фото: Zakon.kz
В ближайшие три дня на западе Казахстана снова будет очень жарко. Но на большую часть республики обрушатся дожди с грозами, местами ливни, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды по Казахстану на 23-25 июля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"Северо-западный циклон, смещаясь через территорию Казахстана, принесет дожди с грозами, а в отдельные районы – сильные дожди с возможным выпадением града на большей части территории страны. Подпитываемый холодными воздушными массами циклон вместе с дождями принесет и понижение температуры воздуха".

Однако, согласно прогнозу, в западные регионы Казахстана начнут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, что приведет к прекращению осадков и повышению температуры воздуха:

  • в дневные часы прогнозируется сильная жара +34+39°С,
  • а в отдельных районах – очень сильная жара +40+44°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 11:33
Передышка от жары совсем близко: синоптики порадовали жителей Алматы, Астаны и Шымкента

Ранее синоптики в ряде регионов Казахстана на 22 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение. Из него следует, что в них ожидаются сильная жара, дожди с грозами и град.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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