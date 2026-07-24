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Общество

Шахтеры Карагандинской области осваивают новую подземную технику

комбайн, оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:45 Фото: Qarmet
На шахте "Шахтинская" компании Qarmet завершается монтаж нового очистного комбайна FS 400. Современная горная машина предназначена для двустороннего резания и погрузки угля в очистных забоях, сообщает Zakon.kz.

В ближайшее время оборудование будет введено в эксплуатацию в лаве 16 Д1-Д2, запасы которой превышают 500 тысяч тонн угля.

шахта, добыча, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:45

Фото: Qarmet

FS 400 отличается высокой производительностью и современными техническими решениями. Суммарная мощность его электродвигателей составляет 780 кВт, питание осуществляется от сети напряжением 1140 В. Комбайн оснащен частотно-регулируемыми двигателями подачи, обеспечивающими плавную и эффективную работу. Отсутствие щеточного узла в их конструкции увеличивает срок службы оборудования и снижает затраты на техническое обслуживание.

комбайн, оборудование, шахта, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:45

Фото: Qarmet

"По сравнению с комбайном SL 300 мощность новой машины увеличена вдвое. FS 400 позволяет вести добычу при высоте пласта от 0,9 до 4 метров, а скорость его движения достигает 23 метров в минуту. Это позволит значительно повысить темпы добычи угля".Заместитель механика монтажно-демонтажного участка Ардак Алтай
заместитель механика монтажно-демонтажного участка Ардак Алтай , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:45

Фото: Qarmet

Особое внимание при разработке комбайна уделено автоматизации и промышленной безопасности. Управлять машиной можно дистанционно с помощью радиопультов, работающих по технологии Bluetooth. Благодаря этому комбайнер может находиться на расстоянии до десяти секций крепи от потенциально опасной зоны, что снижает риск производственного травматизма.

"В новой машине применены современные процессоры, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных и стабильную работу всех систем. Основные функции доступны с дистанционного пульта, поэтому комбайнеру не требуется постоянно подходить к магнитной станции. Все необходимые параметры отображаются на экране. Кроме того, предусмотрен комплекс защит: при возникновении перегрузок автоматика самостоятельно реагирует и предотвращает возможные неисправности".Заместитель главного механика шахты "Шахтинская" Владимир Пожидаев
заместитель главного механика шахты "Шахтинская" Владимир Пожидаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:45

Фото: Qarmet

Усовершенствованная система мониторинга в режиме реального времени отображает ключевые параметры работы оборудования: напряжение, силу тока, возникающие ошибки и возможные перегрузки. Это позволяет специалистам оперативно контролировать техническое состояние машины и своевременно принимать необходимые меры. Дополнительно все показатели комбайна выводятся непосредственно в диспетчерско-аналитический центр Угольного департамента Qarmet.

аналитический центр, Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:45

Фото: Qarmet

Для повышения безопасности и улучшения условий труда модернизирована система пылеподавления. Расход воды на орошение составляет 280 литров в минуту, что позволяет существенно снизить запыленность в очистном забое. По всей длине комбайна также установлены кольцевые устройства аварийной остановки: в случае нештатной ситуации любой находящийся рядом работник может мгновенно остановить оборудование.

комбайн, шахта, оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:45

Фото: Qarmet

Дополнительно усовершенствована система перемещения комбайна по лаве, что повышает надежность машины и эффективность добычи угля. В настоящее время специалисты компании-производителя проводят пусконаладочные работы и обучают сотрудников шахты эксплуатации и техническому обслуживанию нового оборудования. После завершения этих работ комбайн разберут, спустят под землю и смонтируют непосредственно в очистном забое.

Техническое обновление угольных предприятий Qarmet носит системный характер. Ранее на другие шахты компании поступили новые проходческие комбайны КП-21, предназначенные для подготовки горных выработок, и очистной комбайн младшего класса – FS 300.

новый комбайн, шахта, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:45

Фото: Qarmet

Ввод в эксплуатацию новой техники является очередным этапом масштабной модернизации шахт Qarmet. Оборудование позволит повысить производительность добычи, укрепить промышленную безопасность и обеспечить более эффективное освоение запасов угля на новом участке.

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Айсулу Омарова
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