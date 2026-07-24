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Общество

Кредиты и депозиты: на что повлияет снижение базовой ставки

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:45 Фото: freepik
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 24 июля 2026 года на брифинге прокомментировал влияние снижения базовой ставки на ряд экономических аспектов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, влияние будет, но не сразу.

"Базовая ставка – это очень большой макроинструмент, который влияет на стоимость денег в экономике: на кредиты, депозиты, стоимость госдолга, деньги на денежном рынке и прочее. Поэтому у него есть временной лаг – это работает не так, что сегодня включил, а завтра все пересчитали", – сказал Сулейменов.

Он подчеркнул, что ощутимый эффект может проявиться только спустя месяцы.

"Лаг разного характера, но он во многом, если мы говорим про рыночную ипотеку, зависит от скорости банков второго уровня, от того, как быстро они отреагируют на изменение базовой ставки. Но это явно не месяц и не два. То есть обычно лаг где-то от трех до шести месяцев бывает", – добавил глава Нацбанка.

Ранее Сулейменов рассказал, как Нацбанк планирует использовать часть доходов от майнинговой деятельности.

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Азамат Сыздыкбаев
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