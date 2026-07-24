Сотрудники Нацбанка возвратили ранее выплаченные им бонусы

Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Алия Молдабекова 24 июля 2026 года на брифинге прокомментировала ситуацию с незаконно выплаченными ранее бонусами сотрудникам, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно предписанию Высшей аудиторской палаты, Молдабекова должна была до 1 апреля текущего года вернуть в бюджет премиальные вознаграждения, выплаченные сотрудникам, не связанным с управлением золотовалютными активами. За это на нее был наложен штраф.

"К сожалению, мы детали по суммам раскрыть не можем, это персональные данные, они конфиденциальны. На меня был наложен штраф за административное правонарушение, потому что к установленному по предписанию ВАП сроку мы не успели исполнить предписание. Однако мы принимаем все необходимые меры. Понятно, что с опозданием, предписание будет исполнено. В силу пока не вступило, как вступит в силу, я штраф заплачу", – пообещала Алия Молдабекова.

В свою очередь глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос о возврате бонусов.

"Уже возвращены они. Как раз вопрос заключался в том, чтобы вернуть. Те деньги, которые были выплачены, мы у них удерживали постепенно", – отметил он.

Ранее Сулейменов рассказал, как Нацбанк планирует использовать часть доходов от майнинговой деятельности.