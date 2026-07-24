#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Общество

Что Нацбанк будет делать с доходами майнеров – комментарий Тимура Сулейменова

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:27 Фото: unsplash
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 24 июля 2026 года на брифинге поделился планами по использованию доходов от майнерской деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

Правительство Казахстана утвердило правила стратегического цифрового майнинга, согласно которому майнинговые компании ежемесячно безвозмездно будут передавать часть добытых цифровых активов для формирования Национального стратегического крипторезерва.

"Одна из позиций, которую мы озвучивали при обсуждении по урегулированию криптомайнинга, была в том, что часть дохода, который майнеры будут зарабатывать, должна поступать в Национальный стратегический крипторезерв", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, пока такое решение до конца не принято.

"Мы считаем, что если майнер работает на нашей территории, потребляет нашу электроэнергию и зарабатывает, часть криптоактивов, которые он заработал, должен направлять в Национальный стратегический крипторезерв. Какая это будет часть – предстоит обсудить. Нацбанк будет их хранить, управлять, приумножать, чтобы эти криптоактивы приносили дополнительные доходы Национальному фонду", – добавил глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов прокомментировал повышение цен на овощи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
17:00, 24 апреля 2026
Глава Нацбанка о предлагаемых требованиях для заемщиков: Доходы должны носить официальный характер
Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения
12:06, 18 июня 2026
В Казахстане будут повышать доходы Нацфонда – глава Нацбанка поделился планами
Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция
18:04, 24 апреля 2026
Прогнозы по инфляции озвучили в Нацбанке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок "Зенита" назвал клуб Нуралы Алипа главным фаворитом нового сезона
14:48, Сегодня
Экс-игрок "Зенита" назвал клуб Нуралы Алипа главным фаворитом нового сезона
Юный казахстанский шахматист оказался единственным, кто сыграл внисью с чемпионом мира
14:30, Сегодня
Казахстанский шахматист Елемес оказался единственным, кто не проиграл чемпиону мира Лижэню
&quot;Каспий&quot; может впервые в сезоне вернуться на домашний стадион
14:10, Сегодня
"Каспий" может первый раз в сезоне вернуться на домашний стадион
От выхода в КПЛ до последнего места: как &quot;Иртыш&quot; оказался на грани вылета
13:52, Сегодня
От выхода в КПЛ до последнего места: как "Иртыш" оказался на грани вылета
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: