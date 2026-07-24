Что Нацбанк будет делать с доходами майнеров – комментарий Тимура Сулейменова

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Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 24 июля 2026 года на брифинге поделился планами по использованию доходов от майнерской деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

Правительство Казахстана утвердило правила стратегического цифрового майнинга, согласно которому майнинговые компании ежемесячно безвозмездно будут передавать часть добытых цифровых активов для формирования Национального стратегического крипторезерва. "Одна из позиций, которую мы озвучивали при обсуждении по урегулированию криптомайнинга, была в том, что часть дохода, который майнеры будут зарабатывать, должна поступать в Национальный стратегический крипторезерв", – сказал Тимур Сулейменов. По его словам, пока такое решение до конца не принято. "Мы считаем, что если майнер работает на нашей территории, потребляет нашу электроэнергию и зарабатывает, часть криптоактивов, которые он заработал, должен направлять в Национальный стратегический крипторезерв. Какая это будет часть – предстоит обсудить. Нацбанк будет их хранить, управлять, приумножать, чтобы эти криптоактивы приносили дополнительные доходы Национальному фонду", – добавил глава Нацбанка. Ранее Тимур Сулейменов прокомментировал повышение цен на овощи.

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