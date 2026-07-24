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Общество

Аномальная жара до +42°C и очень сильные дожди одновременно ударят по Казахстану в субботу

Дождь, гроза, солнце, жара , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:49 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на субботу, 25 июля 2026 года. В предстоящий выходной день на страну вновь обрушится очень сильная жара до +42°C. Также ожидаются дожди, местами очень сильные, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", днем ожидается:

очень сильная жара:

  • до +41+42°C – в Атырауской, на западе, севере, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Актюбинской областей,

сильная жара:

  • до +35+39°C – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях,
  • до +38+42°C – в Мангистауской области,
  • до +35°C – в Алматинской области и в области Улытау.
"Северо-западный циклон и атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на восточную половину страны, вызывая дожди с грозами, град, шквал, на востоке страны – сильные и очень сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В западной половине Казахстана под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и ясная погода.

"По республике прогнозируется усиление ветра, на юго-западе, юге – с пыльной бурей, на северо-западе, севере, востоке ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан обрушатся ливни с грозами, но аномальная жара усилится до +43°C. Об этом говорится в прогнозе погоды на 25-27 июля 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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