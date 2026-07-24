Аномальная жара до +42°C и очень сильные дожди одновременно ударят по Казахстану в субботу
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Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на субботу, 25 июля 2026 года. В предстоящий выходной день на страну вновь обрушится очень сильная жара до +42°C. Также ожидаются дожди, местами очень сильные, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", днем ожидается:
очень сильная жара:
- до +41+42°C – в Атырауской, на западе, севере, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Актюбинской областей,
сильная жара:
- до +35+39°C – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях,
- до +38+42°C – в Мангистауской области,
- до +35°C – в Алматинской области и в области Улытау.
"Северо-западный циклон и атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на восточную половину страны, вызывая дожди с грозами, град, шквал, на востоке страны – сильные и очень сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В западной половине Казахстана под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и ясная погода.
"По республике прогнозируется усиление ветра, на юго-западе, юге – с пыльной бурей, на северо-западе, севере, востоке ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан обрушатся ливни с грозами, но аномальная жара усилится до +43°C. Об этом говорится в прогнозе погоды на 25-27 июля 2026 года.
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