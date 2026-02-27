Сильные морозы до -41°С обрушатся на две области Казахстана в субботу

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 28 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в двух регионах страны ночью ожидаются сильные морозы:

до -35°С – на северо-востоке Карагандинской области;

– на северо-востоке Карагандинской области; до -41°С – на севере Восточно-Казахстанской области.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки, преимущественно снег, ночью на юго-востоке – временами сильный снег", – следует из прогноза.

В Гидрометцентре добавили, что по республике прогнозируется низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-востоке временами порывы 25 м/с, в южных регионах – гололед.

