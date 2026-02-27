#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Общество

Сильные морозы до -41°С обрушатся на две области Казахстана в субботу

снегопад, цветок, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:35 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 28 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в двух регионах страны ночью ожидаются сильные морозы:

  • до -35°С – на северо-востоке Карагандинской области;
  • до -41°С – на севере Восточно-Казахстанской области.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки, преимущественно снег, ночью на юго-востоке – временами сильный снег", – следует из прогноза.

В Гидрометцентре добавили, что по республике прогнозируется низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-востоке временами порывы 25 м/с, в южных регионах – гололед.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:35
Февраль уйдет из Астаны с морозами до -34°С, Алматы накроет туман, а Шымкент порадует теплом

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что весна откладывается. Подробнее о том, чего ждать казахстанцам от погоды в конце февраля и начале марта 2026 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Әскер аруы-2026": в ВС Казахстана выберут самую красивую и сильную военнослужащую
18:10, Сегодня
"Әскер аруы-2026": в ВС Казахстана выберут самую красивую и сильную военнослужащую
Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С
17:36, 26 февраля 2026
Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С
Дожди и снег обрушатся на Казахстан 17 февраля
18:04, 16 февраля 2026
Дожди и снег обрушатся на Казахстан 17 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: