Сильная жара до +44°C, буря и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 28 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидаются дождь, гроза, град, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем местами сильная жара до +35°С. На севере, западе, юге и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах Иле-Алатау днем ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью на севере ожидаются дождь, гроза. Днем на севере, юге, востоке и в центре дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. На западе области сильная жара до +35°С. На западе сохраняется высокая, на юго-западе – чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-18 м/с.

В области Жетысу на востоке и в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 17-22 м/с. На севере, востоке и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем на востоке ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с. Днем сильная жара +35...+38°С. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сильная жара до +35°С.

В Актюбинской области на северо-западе ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-18 м/с. Днем сильная жара +35...+39°С. На севере, юге и в центре ожидается высокая, на западе, востоке и северо-востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем сильная жара +37...+39°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе дождь, гроза. Днем на западе, севере и востоке возможны град и шквал. Ветер северный, порывы 15-18 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем на севере и в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. На севере и западе сохраняется высокая, на северо-востоке и в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем сильная жара +38...+39°С.

В Атырауской области ночью на западе и севере ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара +37...+39°С, местами очень сильная жара +40...+43°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +37...+39°С, местами до +40...+42°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре и на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +40...+42°С, местами до +44°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +40...+41°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35...+38°С. На севере, востоке и в центре ожидается высокая, на юго-западе – чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +35°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области днем ожидается сильная жара +35...+38°С. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая, на юге и юго-востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем сильная жара +35...+37°С.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, юге и в центре град, шквал. Ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 м/с. На северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-18 м/с.

В Павлодарской области на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-18 м/с.

В Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с, местами до 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная, на востоке и юге – высокая пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с, на горных перевалах до 23-28 м/с. Днем сильная жара +40...+41°С. По области сохраняется чрезвычайная, на востоке и юго-западе – высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. В Туркестане днем сильная жара +40...+41°С.

Ранее синоптики сообщали, что новая волна аномальной жары и дожди с грозами одновременно обрушатся на Казахстан. Отмечалось, что в ближайшие три дня по всей стране ожидаются кратковременные дожди с грозами, а на юг снова надвигается зной, который достигнет отметки +44°C. Подробнее о прогнозе погоды на 28-30 июля 2026 года можете узнать по ссылке.