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Общество

Новая волна аномальной жары и дожди с грозами одновременно обрушатся на Казахстан

Дожди, жара, пейзаж, солнце , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 11:06 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В ближайшие три дня Казахстан ждет новое погодное испытание. По всей стране ожидаются кратковременные дожди с грозами, а на юг снова надвигается новая волна аномальной жары, которая достигнет отметки +44°C, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 28-30 июля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов по Казахстану пройдут кратковременные дожди с грозами, усилением ветра, возможен град. В Восточно-Казахстанской области прогнозируются сильные дожди".

Лишь на юге республики под влиянием сухих воздушных масс из районов Ирана сохранится погода без осадков.

"Что же касается температуры воздуха – ожидается постепенное повышение на большей части страны, за исключением западных регионов Казахстана".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дневные часы, согласно прогнозу, столбики термометров достигнут отметки:

  • в северной половине республики – до +30...+38°C,
  • в южной половине – до +33...+44°C.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 11:06
До +45°: прогноз жары на 27 июля опубликовал "Казгидромет"

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 27 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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