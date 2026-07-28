Ставка на возможности: эксперты о развитии казахстанского образования и человеческого капитала

Как отмечают эксперты, развитие системы образования для Казахстана сегодня является стратегически важным направлением в его новой социальной политике. О том, какой практикуется подход и как его оценивают эксперты, в материале Zakon.kz.

Еще 10-15 лет назад эффективность социальной политики чаще всего оценивали по размеру пособий и объемам поддержки. Сегодня критерии меняются. О сильной социальной модели все чаще говорят там, где ребенок независимо от доходов семьи может получить качественное дошкольное образование, учиться в современной школе, получить помощь при особых образовательных потребностях, а затем поступить в университет мирового уровня.

Именно такой подход постепенно становится основой новой социальной политики Казахстана: образование рассматривается как стратегическая инвестиция в будущее.

Приоритеты и имеющиеся результаты

Среди приоритетов, закрепленных в новой Конституции, особое место занимают образование, наука, культура и инновации. В этом ключе речь в первую очередь идет о самой модели, в центре которой находится развитие человеческого капитала. То есть государство стремится не только сделать образование для населения более доступным и качественным, но и создает все необходимые условия для реализации потенциала людей.

И к слову, сегодня эта стратегия уже получает конкретное воплощение. Так, с начала 2026 года в Казахстане приступили к строительству 101 школы более чем на 59 тыс. ученических мест, а 84 из них планируется сдать уже до конца текущего года.

Одновременно проводится масштабная реновация 307 действующих школ. Активно развивается и дошкольное образование: за полгода создано почти 15 тыс. новых мест в детсадах, а внедрение ваучерного финансирования (выдано более миллиона целевых ваучеров) позволило почти вдвое сократить очередь.

Базовые принципы и подход

Несмотря на колоссальные усилия государства в плане возведения новых школ и других образовательных учреждений, в текущих реалиях для улучшения качества образования и повышения уровня человеческого капитала государства в целом этого уже недостаточно. Сегодня в первую очередь важно то, какие возможности получает каждый ребенок страны и насколько справедливо распределяются ресурсы.

Как отмечал ранее премьер-министр Олжас Бектенов, бюджетные средства не должны направляться на финансирование образовательных проектов, доступных преимущественно узкому кругу семей с высоким уровнем дохода. Приоритетом должна оставаться сильная массовая школа, способная дать качественное образование каждому ребенку.

В связи с этим в основе современной образовательной политики Казахстана все больше стал укрепляться принцип равного доступа к качественному образованию независимо от доходов семьи и места ее проживания – или, как его еще называют, "сильная массовая школа".

Стоит подчеркнуть, что такой принцип соответствует международной практике и является одним из важнейших инструментов социальной мобильности. Когда ребенок из небольшого города или села получает доступ к современным знаниям, технологиям и квалифицированным педагогам, образование действительно становится социальным лифтом.

По мнению российского политического обозревателя, писателя и телеведущего Леонида Млечина, именно такие последовательные решения формируют у общества ощущение защищенности.

"Политика президента Касым-Жомарта Токаева создается на базе социального комфорта и надежности. Когда государство вкладывается в школы, поддерживает семьи с детьми, развивает бесплатный спорт и творчество, человек понимает: речь идет не о разовых мерах, а о системе, которая работает на будущее", – отметил Млечин.

Поддержка нуждающихся

Наряду с развитием системы образования и строительством необходимой для этого инфраструктуры, сегодня в Казахстане очень серьезное внимание уделяется вопросам детства в целом, психологическому воспитанию подрастающего поколения и оказанию помощи нуждающимся в дополнительной поддержке.

На этом фоне сегодня в Казахстане проживают свыше 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, и более 138 тыс. из них уже получили возможность учиться вместе со сверстниками.

Также по всей стране работают центры раннего вмешательства, службы психолого-педагогической поддержки, а в школах трудятся около 6,5 тыс. педагогов-ассистентов.

Дополнительно выделяются средства на организацию бесплатного питания для учащихся младших классов и обеспечения нуждающихся детей всем необходимым – школьной формой, обувью, канцелярскими товарами и учебными принадлежностями.

Именно такой подход, по мнению старшего научного сотрудника Института Башкирской энциклопедии Александра Кобыскана, и является одним из важнейших показателей зрелости социальной системы.

"Государство не ограничивается строительством пандусов. По всей стране работают реабилитационные организации, центры раннего вмешательства, дети получают психолого-педагогическую помощь. Это среда, в которой каждый ребенок может раскрыть свой потенциал", – резюмировал эксперт.

Высоко отметил, достижения Казахстана в этом направлении и российский политический обозреватель Леонид Млечин. Так, согласно его наблюдениям, вопросы детства в Казахстане сегодня становятся частью большой государственной повестки.

"Проблемы детей и семьи становятся частью большой политики. Главу государства волнуют безопасность детей, борьба с буллингом, поддержка ребят с особыми образовательными потребностями, обеспечение жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, защита женщин и детей от домашнего насилия. Это означает, что государство начинает активнее вмешиваться там, где нужно защитить человека. Такой подход встречается нечасто", – обратил внимание эксперт.

В последние годы в стране формируется целая система поддержки детей. Работают 20 центров психологической помощи, где уже проведено более 16 тыс. индивидуальных консультаций. В школах размещены QR-коды контакт-центра "111", а помощь с начала года получили свыше 31 тыс. детей.

Человеческий капитал – драйвер экономического роста

Современная образовательная политика не заканчивается на школе. Вопрос гораздо масштабнее: сможет ли страна через 10-20 лет конкурировать в экономике знаний? Сегодня именно качество человеческого капитала становится одним из главных факторов экономического роста.

Проректор Казахского национального аграрного исследовательского университета, специалист в области образовательных систем и цифровой трансформации Рафис Абазов убежден, что закрепление в новой Конституции приоритетов образования, науки, культуры и инноваций – это не формальность, а долгосрочная стратегия развития.

"Во всем мире существует прямая связь между уровнем образования и развитием экономики. Инвестиции в человеческий капитал повышают производительность труда, стимулируют инновации, укрепляют конкурентоспособность страны и создают основу для устойчивого роста. По данным ЮНЕСКО, более 70% прироста производительности труда в развитых странах обеспечивается именно развитием человеческого капитала, а каждый дополнительный год обучения способен увеличить будущие доходы человека в среднем на 5-6%. Сегодня расходы развитых государств на образование составляют 4-6% ВВП, а инвестиции в исследования и разработки достигают 2-4% ВВП. Поэтому закрепление этих приоритетов в Конституции создает прочную основу для формирования конкурентоспособной экономики и устойчивого развития страны", – убежден эксперт.

По словам Абазова, Казахстан уже развивается в русле глобальных образовательных тенденций. Расширяется сотрудничество с зарубежными университетами, открываются филиалы ведущих мировых вузов, развивается академическая мобильность, внедряются технологии искусственного интеллекта. В рейтинге "QS World University Rankings 2026" уже представлены 20 казахстанских университетов, и это историческое достижение.

"Сегодня конкурируют уже не страны с богатыми природными ресурсами, а государства, способные создавать знания и технологии. Поэтому интернационализация образования, развитие науки и подготовка специалистов для экономики будущего – это вопрос национальной конкурентоспособности. Именно образование становится главным социальным лифтом и самым надежным вложением в будущее государства". Рафис Абазов

Инвестиции в школы, университеты, науку и развитие человеческого капитала становятся не просто расходами бюджета, а вложением в конкурентоспособность страны на десятилетия вперед. В мире, где главным ресурсом становятся знания, образование становится самым надежным капиталом будущего.