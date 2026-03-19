Токаев: В новой Конституции мы закрепили развитие человеческого капитала

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 марта 2026 года в КазНУ имени аль-Фараби встретился с научным сообществом и заявил, что в новой Конституции закреплено развитие человеческого капитала, науки и инноваций как стратегическое направление деятельности государства, сообщает Zakon.kz.

"Теперь мы все обязаны реализовать эту цель. Другого пути нет. Это очень сложная задача, и мы должны это понимать. Для достижения этой цели научное сообщество должно проявить профессионализм, ответственность и патриотизм. Я возлагаю на вас большие надежды", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что истинное обновление страны начинается не с политических лозунгов, а с обновления и укрепления правового фундамента. Он отметил, что, сплотившись как единый народ, мы приступили к этой важнейшей работе, и новая Конституция станет надежной опорой государственности и суверенитета страны.

"Каждая ее статья, каждый пункт будут способствовать дальнейшему укреплению государственности. Мы уделили особое внимание сохранению преемственности многовековой истории Великой степи. Наши предки с самых истоков придавали особое значение созданию правового государства. Ярким доказательством тому служат "Қасым ханның қасқа жолы" ("Светлый путь хана Касыма"), "Есім ханның ескі жолы" ("Исконный путь хана Есима") и "Жеты Жаргы" хана Тауке. Новый Основной закон сильного и конкурентоспособного Казахстана – это уникальный документ в новых исторических и геополитических условиях. Он займет особое место в нашей истории. Это фундаментальный документ, отражающий помыслы, чаяния и надежды наших соотечественников. Это поистине Народная Конституция". Касым-Жомарт Токаев

Президент акцентировал в своем выступлении, что государство уделяет особое внимание развитию науки и инноваций в регионах. В связи с этим акимы получили полномочия по реализации научно-технологической политики.

"В 11 региональных высших учебных заведениях создаются центры академического превосходства и исследовательские центры. Эти центры будут проводить важные исследования по различным направлениям: от альтернативной энергетики до биотехнологий. В конечном счете мы должны не просто копировать чужие знания и науку, а создавать их сами. Нам необходимо воспитать поколение ученых, способных проводить актуальные исследования, востребованные мировой наукой", – резюмировал он.

Ранее президент озвучил, что в стране стоимость госгрантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус.