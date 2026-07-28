Пожар на полигоне стал причиной введения режима ЧС в Уральске

Сегодня, 28 июля 2026 года, часть Уральска накрыл густой смог. Едкий дым распространился как в центре города, так и на окраинах. На некоторых участках дорог из-за плотной дымовой завесы ухудшилась видимость, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как позже сообщили в акимате, причиной задымления стал пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

По словам заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, возгорание произошло 27 июля около 14:30. Распространению огня способствовали аномальная жара и сильный ветер. К тушению привлечены подразделения ДЧС, коммунальные службы и строительные компании региона.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Сегодня, 28 июля 2026 года, решением акимата Уральска в городе введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Это позволит оперативно решать вопросы обеспечения спецтехники топливом и организации питания личного состава. Режим будет действовать до полной локализации пожара", – сообщил он.

В настоящее время на месте работают 40-50 единиц техники. Общая площадь полигона составляет 35 га. Возгорание охватило около 13 га. Три гектара уже удалось потушить, еще около 10 га продолжают тлеть без открытого горения.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Дуйсенгалиев отметил, что полигон эксплуатируется с 1975 года и полностью исчерпал свой ресурс.

"В последние годы мы ведем работу по рекультивации и закрытию полигона. По мнению специалистов, здесь накопилось большое количество подземного газа, из-за чего при неблагоприятных погодных условиях возможны повторные возгорания. Сейчас завозим грунт из карьера и засыпаем очаги тления", – пояснил он.

По его словам, проект рекультивации был разработан в 2024 году. Сейчас власти прорабатывают вопрос его финансирования.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Кроме того, акимат ведет переговоры с потенциальными инвесторами из Южной Кореи, Китая и Италии. Совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК рассматриваются вопросы оформления разрешительной документации.

"Инвестору, который первым завершит оформление необходимых документов, будет предложено сотрудничество. Акимат готов предоставить земельный участок для строительства нового объекта по приему ТБО. Проект предусматривает переработку отходов с выработкой электроэнергии", – заключил заместитель акима.

Городской полигон в Зачаганске (крупный жилой массив и подчиненная акимату территория города Уральска. – Прим. ред.) эксплуатируется больше 50 лет. Там накоплено свыше 2 млн куб. м отходов. Ежегодно жители окраины Уральска вынуждены дышать токсичным дымом, так как периодически на полигоне вспыхивают возгорания.