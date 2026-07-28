#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
473.4
539.39
6.07
Общество

Пожар на полигоне стал причиной введения режима ЧС в Уральске

Уральск, горит мусорный полигон, мусорный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 17:14 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
Сегодня, 28 июля 2026 года, часть Уральска накрыл густой смог. Едкий дым распространился как в центре города, так и на окраинах. На некоторых участках дорог из-за плотной дымовой завесы ухудшилась видимость, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как позже сообщили в акимате, причиной задымления стал пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов.

Уральск, горит мусорный полигон, мусорный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 17:14

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

По словам заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, возгорание произошло 27 июля около 14:30. Распространению огня способствовали аномальная жара и сильный ветер. К тушению привлечены подразделения ДЧС, коммунальные службы и строительные компании региона.

Уральск, горит мусорный полигон, мусорный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 17:14

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Сегодня, 28 июля 2026 года, решением акимата Уральска в городе введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Это позволит оперативно решать вопросы обеспечения спецтехники топливом и организации питания личного состава. Режим будет действовать до полной локализации пожара", – сообщил он.

В настоящее время на месте работают 40-50 единиц техники. Общая площадь полигона составляет 35 га. Возгорание охватило около 13 га. Три гектара уже удалось потушить, еще около 10 га продолжают тлеть без открытого горения.

Уральск, горит мусорный полигон, мусорный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 17:14

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Дуйсенгалиев отметил, что полигон эксплуатируется с 1975 года и полностью исчерпал свой ресурс.

"В последние годы мы ведем работу по рекультивации и закрытию полигона. По мнению специалистов, здесь накопилось большое количество подземного газа, из-за чего при неблагоприятных погодных условиях возможны повторные возгорания. Сейчас завозим грунт из карьера и засыпаем очаги тления", – пояснил он.

По его словам, проект рекультивации был разработан в 2024 году. Сейчас власти прорабатывают вопрос его финансирования.

Уральск, горит мусорный полигон, мусорный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 17:14

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Кроме того, акимат ведет переговоры с потенциальными инвесторами из Южной Кореи, Китая и Италии. Совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК рассматриваются вопросы оформления разрешительной документации.

"Инвестору, который первым завершит оформление необходимых документов, будет предложено сотрудничество. Акимат готов предоставить земельный участок для строительства нового объекта по приему ТБО. Проект предусматривает переработку отходов с выработкой электроэнергии", – заключил заместитель акима.

Городской полигон в Зачаганске (крупный жилой массив и подчиненная акимату территория города Уральска. – Прим. ред.) эксплуатируется больше 50 лет. Там накоплено свыше 2 млн куб. м отходов. Ежегодно жители окраины Уральска вынуждены дышать токсичным дымом, так как периодически на полигоне вспыхивают возгорания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Карина Адильбекова
Читайте также
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
18:11, Сегодня
В "КазАвтоЖоле" признали проблему с платными дорогами и сделали важное заявление
Атырау, дома, дым, камыш
15:32, 18 июня 2025
Атырау шестой день задыхается от дыма и гари: жители просят объявить режим ЧС
спастели тушат пожар в ЗКО
22:02, 27 июля 2026
Уральск накрыло густым дымом и пеплом из-за крупного пожара в Ханской роще
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен обновлённый тренерский штаб &quot;Снежных Барсов&quot;
17:47, Сегодня
Стал известен обновлённый тренерский штаб "Снежных Барсов"
Дастан Сатпаев
17:28, Сегодня
"Дастан - боец": фанаты в восторге от дебютного гола Сатпаева за "Челси"
Максим Самородов заявил, что &quot;Ахмат&quot; способен побороться за место в ТОП-5 РПЛ
17:17, Сегодня
Максим Самородов заявил, что "Ахмат" способен побороться за место в ТОП-5 РПЛ
Али Бекенгазы
16:58, Сегодня
Обидчик казахстанского "классика" проиграл - Али Бекенгазы покидает чемпионат мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: