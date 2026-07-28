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Общество

В "КазАвтоЖоле" признали проблему с платными дорогами и сделали важное заявление

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 18:11 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 28 июля 2028 года, в АО "НК "КазАвтоЖол" сделали важное заявление о стоимости платных дорог и ямах на трассах, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании отметили, что стоимость проезда по платным автомобильным дорогам Казахстана остается одной из самых низких среди сопоставимых зарубежных систем.

Для легкового автомобиля 100 км пути в среднем обходятся примерно в 207 тенге при предоплате, для грузового транспорта – от 600 тенге в зависимости от грузоподъемности и категории дороги.

Проведенный анализ показал, что для легковых автомобилей проезд по казахстанским платным трассам в 15-40 раз дешевле, чем по сопоставимым платным маршрутам России, Турции, Китая, Франции и Японии.

"При этом АО "НК "КазАвтоЖол" признает обоснованность вопросов водителей к состоянию отдельных участков. Низкий тариф не может служить оправданием наличия ям, выбоин и других повреждений. Если выявленные дефекты влияют на безопасность и бесперебойность движения, такой отрезок исключается из платного километража до полного устранения замечаний", – заявили в пресс-службе нацкомпании.

Тарифы привязаны к МРП

Отмечается, что ставки платы утверждаются уполномоченным государственным органом и выражаются в долях месячного расчетного показателя. В 2026 году один МРП составляет 4 325 тенге.

"КазАвтоЖол" не устанавливает и не повышает тарифы самостоятельно. При ежегодном изменении МРП меняется денежное выражение тарифа, однако сама ставка остается неизменной до принятия соответствующего нормативного решения.

Стоимость поездки зависит от протяженности маршрута, технической категории дороги, вида транспортного средства и способа оплаты. Предварительное пополнение лицевого счета позволяет применять более выгодный тариф.

Сколько платят легковые и грузовые автомобили

Средневзвешенная стоимость проезда по 13 платным участкам I технической категории общей протяженностью 2 865,6 км составляет:

  • около 207 тенге за 100 км при предоплате;
  • около 235 тенге при постоплате.

На платных участках II и III технических категорий плата с легковых автомобилей не взимается.

Для грузового и пассажирского коммерческого транспорта действует дифференцированная тарифная сетка. Чем выше грузоподъемность транспортного средства и нагрузка на дорожное покрытие, тем выше ставка.

На дорогах I категории при предоплате стоимость 100 км составляет:

  • до 2,5 тонны – 800 тенге;
  • до 5,5 тонны – 1 500 тенге;
  • до 10 тонн – 2 200 тенге;
  • от 10 до 15 тонн – 3 000 тенге;
  • свыше 15 тонн – 3 700 тенге.

При постоплате стоимость составляет от 900 до 4 400 тенге. На дорогах II–III категорий грузовой транспорт оплачивает от 600 до 3 100 тенге при предоплате и от 700 до 3 700 тенге при постоплате.

Для местного грузового и пассажирского транспорта также предусмотрены месячные и годовые абонементы, стоимость которых зависит от категории дороги и транспортного средства.

В других странах проезд значительно дороже

Для международного сравнения изучены открытые тарифы государственных органов и операторов платных дорог. Все суммы пересчитаны в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан.

Стоимость 100 км для легкового автомобиля составляет:

  • Казахстан – около 207 тенге;
  • Китай – от 3,2 до 4,2 тыс. тенге;
  • Турция – около 3,4 тыс. тенге;
  • Россия – около 4,4 тыс. тенге;
  • Франция – около 7,1 тыс. тенге;
  • Япония – около 8,4 тыс. тенге.
"Таким образом, в рассмотренной сопоставимой выборке стоимость проезда по платным дорогам Казахстана ниже зарубежных ориентиров приблизительно в 15-40 раз. В сравнение включены только дороги с дистанционной системой оплаты, где стоимость можно корректно рассчитать на 100 км. Страны с бесплатным проездом для легковых автомобилей и виньеточной системой в расчет не включались".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Грузовые тарифы не объединялись в единый международный показатель, поскольку за рубежом наряду с массой автомобиля учитываются количество осей, экологический класс, время поездки и тип автомагистрали.

За дефектные отрезки плата не взимается

"В 2026 году по итогам совместных обследований Национального оператора, Национального центра качества дорожных активов и обслуживающих организаций механизм временного приостановления платы был применен на дефектных отрезках 14 платных автомобильных дорог. Отрезки, на которых дефекты влияли на безопасность и бесперебойность движения, были исключены из платного километража до полного устранения замечаний".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Перерасчет производится автоматически – водителям не требуется подавать заявление. После выполнения ремонта проводится повторное обследование, и плата может быть возобновлена только после подтверждения соответствия участка нормативным требованиям.

Каждый собранный тенге возвращается на дорогу

В "КазАвтоЖоле" заверили, что поступления от платных дорог имеют целевое назначение и направляются на ремонт и содержание покрытия, приобретение техники, нанесение разметки, восстановление знаков и ограждений, зимнее содержание, обслуживание системы взимания платы и обеспечение безопасности движения.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 18:11
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13 июля 2026 года водителям Казахстана подробно рассказали о том, сколько стоят абонементы на проезд по платным дорогам. Главным критерием для оформления является регистрация транспортного средства в районе, граничащем с платным участком (согласно официальной базе данных МВД РК). Также обязательным условием является полное отсутствие задолженностей за предыдущие поездки.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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