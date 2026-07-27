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Происшествия

Уральск накрыло густым дымом и пеплом из-за крупного пожара в Ханской роще

спастели тушат пожар в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 22:02 Фото: акимат ЗКО
В Уральске 27 июля 2026 года тушат сильный пожар в районе Ханской рощи. Город окутан густым дымом, с неба оседает пепел, а к ликвидации огня уже привлечена авиация, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, возгорание началось около полудня в районе базы "Динамо" по улице Жангир хана.

За короткое время клубы дыма затянули центральную часть города, поселок Зачаганск и оба моста в этом направлении.

"Горит с обеда. Сначала был небольшой белый дымок, а потом просто все небо затянуло", – делятся жители Зачаганска.

Из-за плотной задымленности горожанам стало трудно дышать, а разлетающийся пепел напугал жителей близлежащих районов.

Ситуацию осложняют экстремальные погодные условия. В Западно-Казахстанской области с прошлой недели держится аномальная жара – столбики термометров поднимаются до +38...+40 °C. Сегодня с самого утра к зною добавился шквальный ветер, который способствует быстрому распространению огня.

Уже в течение последнего часа в тушении лесного массива задействованы два вертолета. Ситуацию прокомментировали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.

"В настоящее время продолжаются активные работы по локализации и полной ликвидации лесных пожаров на территории Западно-Казахстанской области. Для их тушения привлечены силы и средства лесных хозяйства, государственной лесной охраны и подразделений ДЧС по ЗКО", – сообщили в ведомстве.

Между тем в акимате региона сообщили, что около 21:00 пожар в Ханской роще удалось локализовать.

"В тушении задействовали более 100 человек, 20 единиц техники и вертолет АО "Казавиаспас". На месте продолжают работать экстренные службы для полной ликвидации возгорания", – уточнили в акимате ЗКО.

Пожар локализован, но работы по его ликвидации все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч человек эвакуировались или оказались в изоляции из-за лесных пожаров в Испании и Франции.

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Карина Адильбекова
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