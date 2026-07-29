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Общество

От сильных дождей до зноя в +44°C: какая погода ждет Казахстан 30 июля

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 17:18 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на четверг, 30 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному релизу, на большей части страны сохранится неустойчивая погода: ожидаются дожди с грозами, местами сильные осадки, град и усиление ветра. При этом, подчеркивают специалисты, южные регионы страны останутся во власти жары и сухой погоды.

Так, атмосферные фронты принесут кратковременные дожди с грозами почти во все регионы страны.

"На востоке Казахстана прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах возможен град. На юге осадков не ожидается, однако ветер местами усилится, а в отдельных районах поднимутся пыльные бури".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Самая высокая температура ожидается в Кызылординской области – до +44°C.

В Туркестанской области воздух прогреется до +42°C, а на юге и востоке Актюбинской области – до +41°C.

Сильная жара до +42°C также прогнозируется на северо-востоке и юге Мангистау.

В Атырауской, Карагандинской, Павлодарской областях и на юге области Абай температура достигнет +35°C.

В Актюбинской, Костанайской, Акмолинской областях, а также в областях Жетысу и Улытау ожидается +35+38°C.

В Алматинской и Северо-Казахстанской областях воздух прогреется до +35+36°C.

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Кроме того, из-за жары в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Наиболее сложная ситуация ожидается в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской и Туркестанской областях, а также в отдельных районах Алматинской, Карагандинской, Актюбинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской областей, областей Жетысу, Улытау и Абай.

О том, что на Казахстан надвигается жара до +44°C, мы уже писали. Подробнее узнать можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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