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События

"Игры будущего" стартовали в Астане: что ждет зрителей и на что рассчитывает Казахстан

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 18:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане стартовал международный турнир "Игры будущего – 2026", объединивший лучшие команды более чем из 50 стран. Участникам предстоит побороться за победу в восьми дисциплинах – от Counter-Strike 2 и Dota 2 до фиджитал-футбола и баскетбола, передает корреспондент Zakon.kz.

"Игры будущего" – международный турнир, объединяющий традиционный спорт, киберспорт и фиджитал-дисциплины. Среди его участников – сильнейшие команды и спортсмены из более чем 50 стран мира, которые соревнуются в Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, фиджитал-шутере и фиджитал-танцах (Just Dance).

Общий призовой фонд соревнований составляет 4,75 млн долларов.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 18:05

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Высокий статус турнира подчеркнуло участие в церемонии открытия президентов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. О концепции "Игр будущего" и причинах растущего интереса к ним журналистам рассказал генеральный директор Fidgetal International Дэниел Меркли.

"Игры будущего" объединяют техноспорт, киберспорт и фиджитал-спорт. Участники сначала соревнуются в видеоигре, а затем продолжают борьбу уже на спортивной площадке. Благодаря этому мы возвращаем физическую активность в жизнь молодежи, которая все больше времени проводит в цифровом пространстве", – сказал Меркли.

По его словам, главная особенность "Игр будущего" заключается в сочетании цифрового и физического этапов. Даже лучший результат в видеоигре не гарантирует победы, если спортсмен уступит сопернику в реальной части соревнований. Именно это, считает он, делает турнир особенно зрелищным.

На вопрос журналистов о любимой дисциплине Меркли назвал футбольный симулятор UFL, отметив, что он идеально подходит для фиджитал-формата, поскольку цифровой этап редко определяет победителя заранее.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 18:05

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Меркли также отметил, что сегодня международное фиджитал-сообщество объединяет 115 стран, где проводятся национальные турниры и квалификации, по итогам которых сильнейшие спортсмены получают право выступить на "Играх будущего". Он добавил, что после успешного проведения турнира в Абу-Даби организаторы намерены сделать Игры в Астане еще более масштабными и зрелищными.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 18:05

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Единственной командой, которая представит Казахстан в дисциплине PUBG (ПК-версия), станет Diga Sports. Коллектив, собранный из игроков из Алматы, Атырау, Уральска и Астаны, завоевал путевку на "Игры будущего" через открытые квалификации Федерации киберспорта Казахстана. В отборе участвовали около 30 команд, однако право представить страну получила только одна.

"Мы – единственная казахстанская команда, которая прошла отбор из 30 команд, поэтому будем защищать честь нашей страны. Конечно, хочется показать достойный результат и занять как можно более высокое место", – рассказал игрок команды Нуржан Коянаков.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 18:05

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

История команды началась еще во время учебы ее участников в университете. Начав с локальных турниров в Алматы, игроки постепенно вышли на профессиональный уровень после серии побед, а затем получили приглашение от профессиональной киберспортивной организации. При этом большинство участников совмещают киберспорт с основной работой. Сам Коянаков владеет небольшим компьютерным клубом и работает в сфере маркетинга, а тренировки проходят только по вечерам.

"Днем занимаемся работой и своими делами, а ближе к девяти вечера собираемся вместе и тренируемся примерно до двух часов ночи. Потом спать, утром снова на работу. И так каждый день", – рассказал он.

Коянаков признался, что команда испытывает волнение перед дебютом на турнире такого масштаба, однако справиться с эмоциями помогают тренер и постоянные тренировки. По словам киберспортсмена, главными конкурентами казахстанской команды станут сильнейшие коллективы из Азии, а также известные европейские команды Virtus.pro и Twisted Minds. Несмотря на опыт участия игроков в международных соревнованиях, именно этим составом команда выступает впервые.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 18:05

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Тема шансов казахстанских игроков продолжилась и в коридорах мероприятия. По мнению собеседников, знакомых с киберспортивной сценой, наиболее сильными дисциплинами для страны остаются Counter-Strike 2, Dota 2 и PUBG. Как отмечали участники обсуждения, именно в этих дисциплинах у Казахстана давно сформировалась сильная школа.

Многие отечественные игроки выступают за профессиональные клубы, входят в число лидеров Азиатского региона, а некоторых казахстанских киберспортсменов приглашают в зарубежные команды благодаря высоким индивидуальным рейтингам.

Собеседники также объясняли, что успех в таких дисциплинах – это результат многолетней практики. Большинство профессиональных игроков начинают играть еще в школьные годы, а высокий уровень достигается тысячами часов тренировок, когда игровые решения и реакция становятся практически интуитивными.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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