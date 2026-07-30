Жительницу Семея арестовали за маты в TikTok
Фото: unsplash
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Департамента полиции области Абай выявили прямую трансляцию в TikTok, сообщает Zakon.kz.
В полиции отметили, что во время эфира девушка нецензурно выражалась, демонстрировала непристойное поведение и заявила об употреблении наркотиков.
Полицейские установили ее личность. Нарушительницей оказалась 26-летняя уроженка Туркестанской области, временно проживающая в городе Семее. Пресс-служба МВД
По заключению медицинского освидетельствования, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда за совершение мелкого хулиганства ей назначили 10 суток ареста.
В полиции подчеркнули, что каждый подобный прямой эфир, каждый факт нарушения закона и общественного порядка получит правовую оценку, а к нарушителям примут меры в соответствии с законодательством.
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