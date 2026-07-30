#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
477.17
543.26
6.01
Общество

Жительницу Семея арестовали за маты в TikTok

Социальные сети, ТикТок, TikTok, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 09:33 Фото: unsplash
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Департамента полиции области Абай выявили прямую трансляцию в TikTok, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что во время эфира девушка нецензурно выражалась, демонстрировала непристойное поведение и заявила об употреблении наркотиков.

Полицейские установили ее личность. Нарушительницей оказалась 26-летняя уроженка Туркестанской области, временно проживающая в городе Семее. Пресс-служба МВД

По заключению медицинского освидетельствования, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда за совершение мелкого хулиганства ей назначили 10 суток ареста.

В полиции подчеркнули, что каждый подобный прямой эфир, каждый факт нарушения закона и общественного порядка получит правовую оценку, а к нарушителям примут меры в соответствии с законодательством.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Школа вождения, автошкола, курсы вождения, сдача на права, водительские права, автодром, инструктор по вождению, ПДД
09:39, Сегодня
Известного блогера Айтыма Жакупова наказали за грубые нарушения ПДД
автомобиль, штрафстоянка
15:10, 12 июня 2026
Казахстанец отправил несовершеннолетнего сына в магазин на Toyota: чем все закончилось
Соцсети, нарушения ПДД, полиция
19:24, 07 июля 2026
Рискнула жизнью ради хайпа: казахстанка устроила опасный перформанс на оживленной трассе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дияр Аманали
10:08, Сегодня
Юношеская сборная Казахстана по греко-римской борьбе узнала место в итоговом зачёте ЧМ
Женская юниорская сборная Казахстана обыграла итальянок на турнире в Словакии
09:55, Сегодня
Казахстанские хоккеистки обыграли итальянок на международном турнире в Словакии
Почему Синнер пропускает Монреаль
09:36, Сегодня
Клийстерс - о пропуске Синнером Монреаля: "За кулисами происходит нечто, о чём мы пока не знаем"
Обзор победы &quot;Кайрата&quot; в квалификации ЛЧ провели в России: &quot;Омонию&quot; погубили удаления
09:08, Сегодня
Обзор победы "Кайрата" в квалификации ЛЧ провели в России: "Омонию" погубили удаления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: