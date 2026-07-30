Известного блогера Айтыма Жакупова наказали за грубые нарушения ПДД

Казахстанский популярный блогер и основатель масштабного спортивного проекта Айтым Жакупов, как обычно, стал героем социальных сетей, но поплатился за это, сообщает Zakon.kz.

Так, автор Threads опубликовал фото- и видеодоказательства того, как водитель Mercedes-Benz совершает сразу несколько нарушений. Он уточнил, что инцидент произошел в Астане на шоссе Каркаралы вдоль линии LRT.

Казахстанец спросил у пользователей Казнета, почему обязательно надо проявлять явное неуважение к другим участникам дорожного движения, перечисляя все нарушения.

Езда по обочине. Несоблюдение предписывающих знаков. Маневрирование без подачи сигнала. Создание аварийной ситуации. Выезд на встречную полосу.

Как оказалось, нарушителем был знаменитый Айтым Жакупов, который сам и признался в содеянном.

"Правда, сильно торопился. Искренне прошу прощения, если создал неудобства!" – написал он в ответ на публикацию.

Впрочем, столичная полиция все же обратила внимание на нарушение Правил дорожного движения.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись с нарушением ПДД водителем автомобиля Mercedes-Benz. Личность водителя установлена". Пресс-служба ДП Астаны

В итоге 34-летний нарушитель привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, нарушение правил встречного разъезда и правил маневрирования.

Немного ранее мы писали о том, что автобус протаранил сразу три припаркованных автомобиля в Алматы. По словам водителя общественного транспорта, "он не поместился".