#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
477.17
543.26
6.01
События

Известного блогера Айтыма Жакупова наказали за грубые нарушения ПДД

Школа вождения, автошкола, курсы вождения, сдача на права, водительские права, автодром, инструктор по вождению, ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 09:39 Фото: pixabay
Казахстанский популярный блогер и основатель масштабного спортивного проекта Айтым Жакупов, как обычно, стал героем социальных сетей, но поплатился за это, сообщает Zakon.kz.

Так, автор Threads опубликовал фото- и видеодоказательства того, как водитель Mercedes-Benz совершает сразу несколько нарушений. Он уточнил, что инцидент произошел в Астане на шоссе Каркаралы вдоль линии LRT.

Казахстанец спросил у пользователей Казнета, почему обязательно надо проявлять явное неуважение к другим участникам дорожного движения, перечисляя все нарушения.

  1. Езда по обочине.
  2. Несоблюдение предписывающих знаков.
  3. Маневрирование без подачи сигнала.
  4. Создание аварийной ситуации.
  5. Выезд на встречную полосу.
скриншот, видео, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 09:39

Фото: Threads/@hamster.95957351

Как оказалось, нарушителем был знаменитый Айтым Жакупов, который сам и признался в содеянном.

"Правда, сильно торопился. Искренне прошу прощения, если создал неудобства!" – написал он в ответ на публикацию.

Впрочем, столичная полиция все же обратила внимание на нарушение Правил дорожного движения.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись с нарушением ПДД водителем автомобиля Mercedes-Benz. Личность водителя установлена".Пресс-служба ДП Астаны

В итоге 34-летний нарушитель привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, нарушение правил встречного разъезда и правил маневрирования.

Немного ранее мы писали о том, что автобус протаранил сразу три припаркованных автомобиля в Алматы. По словам водителя общественного транспорта, "он не поместился".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
блогер Айтым Жакупов в Майами
15:46, 17 июля 2026
В США вооруженный полицейский заставил понервничать известного казахстанского блогера
Молдахан Адилетхан, блогер
09:12, 31 марта 2026
В Алматы задержали известного блогера Молдахана Адилетхана
В России впервые наказали блогера за кражу идеи
16:38, 02 мая 2024
В России впервые наказали блогера за кражу идеи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дияр Аманали
10:08, Сегодня
Юношеская сборная Казахстана по греко-римской борьбе узнала место в итоговом зачёте ЧМ
Женская юниорская сборная Казахстана обыграла итальянок на турнире в Словакии
09:55, Сегодня
Казахстанские хоккеистки обыграли итальянок на международном турнире в Словакии
Почему Синнер пропускает Монреаль
09:36, Сегодня
Клийстерс - о пропуске Синнером Монреаля: "За кулисами происходит нечто, о чём мы пока не знаем"
Обзор победы &quot;Кайрата&quot; в квалификации ЛЧ провели в России: &quot;Омонию&quot; погубили удаления
09:08, Сегодня
Обзор победы "Кайрата" в квалификации ЛЧ провели в России: "Омонию" погубили удаления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: