Известного блогера Айтыма Жакупова наказали за грубые нарушения ПДД
Так, автор Threads опубликовал фото- и видеодоказательства того, как водитель Mercedes-Benz совершает сразу несколько нарушений. Он уточнил, что инцидент произошел в Астане на шоссе Каркаралы вдоль линии LRT.
Казахстанец спросил у пользователей Казнета, почему обязательно надо проявлять явное неуважение к другим участникам дорожного движения, перечисляя все нарушения.
- Езда по обочине.
- Несоблюдение предписывающих знаков.
- Маневрирование без подачи сигнала.
- Создание аварийной ситуации.
- Выезд на встречную полосу.
Как оказалось, нарушителем был знаменитый Айтым Жакупов, который сам и признался в содеянном.
"Правда, сильно торопился. Искренне прошу прощения, если создал неудобства!" – написал он в ответ на публикацию.
Впрочем, столичная полиция все же обратила внимание на нарушение Правил дорожного движения.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись с нарушением ПДД водителем автомобиля Mercedes-Benz. Личность водителя установлена".Пресс-служба ДП Астаны
В итоге 34-летний нарушитель привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, нарушение правил встречного разъезда и правил маневрирования.
Немного ранее мы писали о том, что автобус протаранил сразу три припаркованных автомобиля в Алматы. По словам водителя общественного транспорта, "он не поместился".