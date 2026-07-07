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Происшествия

Рискнула жизнью ради хайпа: казахстанка устроила опасный перформанс на оживленной трассе

Соцсети, нарушения ПДД, полиция , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 19:24 Фото: pixabay
Департамент полиции области Абай в ходе мониторинга социальных сетей выявил видеоролик, на котором пассажирка во время движения автомобиля высунулась из окна, держа в руках корзину с цветами, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов оперативно установили участников съемки – водителя автомобиля Toyota Camry и его пассажирку.

20-летний водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Поскольку данное нарушение было совершено им повторно в течение года, материал направлен в суд.

21-летняя пассажирка, работающая флористом, также привлечена к административной ответственности за высовывание из оконного проема транспортного средства во время движения.

В полиции напомнили, что съемка рекламных роликов, фото- и видеоконтента не освобождает от строгого соблюдения правил дорожного движения.

А между тем в Алматы к печальным последствиям для молодых людей привело рисование граффити.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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