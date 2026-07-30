Возможность слежки за жителями Астаны при помощи камер прокомментировали в ситуационном центре столицы

Руководитель направления проекта Astana Smart City и управляющий директор ситуационного центра Астаны Айбек Ахметбеков 30 июля 2026 года на брифинге в РСК ответил на вопросы жителей столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, он разъяснил, может ли вестись при помощи мощных видеокамер "слежка за жителями" и не нарушает ли такой контроль права граждан.

"Конечно нет. У нас в ситуационном центре Smart City работа сконцентрирована на безопасности жителей, на улучшении работы всех служб города. У нас хранятся не персональные, а обезличенные данные", – сказал Ахметбеков.

По его словам, существует городской центр обработки данных, где в защищенном контуре хранятся обезличенные данные.

"Если полиция зафиксировала какой-то инцидент и им нужно отработать с персональными данными, то эти данные направляются соответствующему правоохранительному органу по запросу. Мы лишь фиксируем сам инцидент, передаем в соответствующий орган, а они уже отрабатывают", – добавил спикер.

Ранее мы писали о том, что более 60 тысяч камер следят за порядком в Астане.