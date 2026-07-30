#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
Общество

Кто следит за городом – более 60 тысяч камер установили в Астане

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 15:58 Фото: Zakon.kz
Руководитель направления проекта Astana Smart City и управляющий директор ситуационного центра Астаны Айбек Ахметбеков 30 июля 2026 года на брифинге в РСК рассказал о системе видеонаблюдения в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что за порядком в городе следят десятки тысяч видеокамер.

"Сегодня в единый цифровой контур выведено более 60 тысяч камер с элементами искусственного интеллекта. Это камеры в общественных местах, в парках, дворах, школах, в автобусах и на объектах городской инфраструктуры. Также у нас имеются дальнобойные камеры, которые можно приблизить для детального мониторинга. Они установлены вокруг города, на высотных зданиях. Также в нашу платформу интегрированы термокамеры, что позволяет нам обнаружить задымления, какие-то ЧС", – сказал Ахметбеков.

Также, по его словам, в столице поэтапно внедряется экспертная видеоаналитика с применением ИИ.

"Это более 30 кейсов сценариев. Система способна выявлять факты загрязнения общественных территорий, несанкционированного скопления мусора, вандализма, повреждения городского имущества – остановочных павильонов и т. д. Также камеры фиксируют незаконную торговлю в общественных местах, нарушение общественного порядка, оставленные предметы, признаки задымления и другие риски", – добавил спикер.

О том, как полиция следит за астанчанами с помощью дронов, читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья
16:03, 13 марта 2026
2,7 млрд тенге задолжали родители по алиментам в Астане
Есть ли в Астане школы без столовых
17:45, 28 сентября 2023
Есть ли в Астане школы без столовых
Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии
13:43, 05 мая 2026
Каков уровень безработицы в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан завершил чемпионат мира по фехтованию с одной золотой медалью
16:45, Сегодня
Казахстан завершил чемпионат мира по фехтованию с одной золотой медалью
Магомед Анкалаев
16:30, Сегодня
"Невероятно скучно": экс-чемпион UFC Диаллашоу недоволен боем Анкалаева и Гуськова
Болельщики &quot;Кайрата&quot; обратились к руководству
16:13, Сегодня
Болельщики "Кайрата" просят руководство клуба организовать им поездку в Туркестан на ЛЧ
Денис Евсеев
15:59, Сегодня
Денис Евсеев выиграл первый сет, но не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: