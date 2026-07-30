Кто следит за городом – более 60 тысяч камер установили в Астане

Руководитель направления проекта Astana Smart City и управляющий директор ситуационного центра Астаны Айбек Ахметбеков 30 июля 2026 года на брифинге в РСК рассказал о системе видеонаблюдения в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что за порядком в городе следят десятки тысяч видеокамер.

"Сегодня в единый цифровой контур выведено более 60 тысяч камер с элементами искусственного интеллекта. Это камеры в общественных местах, в парках, дворах, школах, в автобусах и на объектах городской инфраструктуры. Также у нас имеются дальнобойные камеры, которые можно приблизить для детального мониторинга. Они установлены вокруг города, на высотных зданиях. Также в нашу платформу интегрированы термокамеры, что позволяет нам обнаружить задымления, какие-то ЧС", – сказал Ахметбеков.

Также, по его словам, в столице поэтапно внедряется экспертная видеоаналитика с применением ИИ.

"Это более 30 кейсов сценариев. Система способна выявлять факты загрязнения общественных территорий, несанкционированного скопления мусора, вандализма, повреждения городского имущества – остановочных павильонов и т. д. Также камеры фиксируют незаконную торговлю в общественных местах, нарушение общественного порядка, оставленные предметы, признаки задымления и другие риски", – добавил спикер.

О том, как полиция следит за астанчанами с помощью дронов, читайте в материале.