Почти вся страна под ударом зноя: где в Казахстане 31 июля ожидается экстремальная жара
Согласно опубликованному прогнозу, атмосферные фронты принесут неустойчивую погоду на запад, север и восток страны. Здесь ожидаются дожди с грозами, а на северо-западе и востоке местами пройдут сильные дожди.
Кроме того, в отдельных районах возможен град.
На остальной территории Казахстана осадков не прогнозируется.
По республике ожидается усиление ветра, а на юге – пыльные бури.
Стоит отметить, что сильная жара сохранится практически во всех регионах страны.
Так, в южной части Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областей, а также в области Улытау температура воздуха поднимется до +40...+41°C.
В Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в областях Улытау и Жетысу, на юге области Абай и востоке Актюбинской области ожидается +35...+39°C.
В Жамбылской и Мангистауской областях воздух прогреется до +38°C, а в Кызылординской и Туркестанской областях столбики термометров достигнут +40...+44°C.
Ранее метеорологи озвучивали прогноз погоды на 31 июля и 1-2 августа 2026 года для трех крупнейших городов страны. По их данным, дождь ожидается лишь в Астане, тогда как Алматы и Шымкент встретят последние дни июля и начало августа без осадков.