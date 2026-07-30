Почти вся страна под ударом зноя: где в Казахстане 31 июля ожидается экстремальная жара

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на пятницу, 31 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному прогнозу, атмосферные фронты принесут неустойчивую погоду на запад, север и восток страны. Здесь ожидаются дожди с грозами, а на северо-западе и востоке местами пройдут сильные дожди.

Кроме того, в отдельных районах возможен град.

На остальной территории Казахстана осадков не прогнозируется.

По республике ожидается усиление ветра, а на юге – пыльные бури.

Стоит отметить, что сильная жара сохранится практически во всех регионах страны.

Так, в южной части Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областей, а также в области Улытау температура воздуха поднимется до +40...+41°C.

В Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в областях Улытау и Жетысу, на юге области Абай и востоке Актюбинской области ожидается +35...+39°C.

В Жамбылской и Мангистауской областях воздух прогреется до +38°C, а в Кызылординской и Туркестанской областях столбики термометров достигнут +40...+44°C.

Ранее метеорологи озвучивали прогноз погоды на 31 июля и 1-2 августа 2026 года для трех крупнейших городов страны. По их данным, дождь ожидается лишь в Астане, тогда как Алматы и Шымкент встретят последние дни июля и начало августа без осадков.