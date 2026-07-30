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Общество

Почти вся страна под ударом зноя: где в Казахстане 31 июля ожидается экстремальная жара

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:59 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на пятницу, 31 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному прогнозу, атмосферные фронты принесут неустойчивую погоду на запад, север и восток страны. Здесь ожидаются дожди с грозами, а на северо-западе и востоке местами пройдут сильные дожди.

Кроме того, в отдельных районах возможен град.

На остальной территории Казахстана осадков не прогнозируется.

По республике ожидается усиление ветра, а на юге – пыльные бури.

Стоит отметить, что сильная жара сохранится практически во всех регионах страны.

Так, в южной части Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областей, а также в области Улытау температура воздуха поднимется до +40...+41°C.

В Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в областях Улытау и Жетысу, на юге области Абай и востоке Актюбинской области ожидается +35...+39°C.

В Жамбылской и Мангистауской областях воздух прогреется до +38°C, а в Кызылординской и Туркестанской областях столбики термометров достигнут +40...+44°C.

Ранее метеорологи озвучивали прогноз погоды на 31 июля и 1-2 августа 2026 года для трех крупнейших городов страны. По их данным, дождь ожидается лишь в Астане, тогда как Алматы и Шымкент встретят последние дни июля и начало августа без осадков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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