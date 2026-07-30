В Астане обсудили цифровую трансформацию политических коммуникаций

30 июля в Астане состоялась экспертная платформа "САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы", организованная Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

Участники платформы обсудили трансформацию политической коммуникации в цифровую эпоху, применение искусственного интеллекта в предвыборной агитации, противодействие дезинформации, а также современные тенденции электорального поведения и общественные ожидания от политических партий.

Модератором первой сессии, посвященной эволюции политической коммуникации, выступил директор КИСИ при президенте РК Жандос Шаймарданов, отметивший, что искусственный интеллект и новые цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью избирательных кампаний, однако ключевым фактором остается доверие граждан к информации.

Именно поэтому ответственное использование ИИ и развитие механизмов защиты избирателей будут играть все более важную роль в будущих электоральных циклах. Жандос Шаймарданов

Вице-министр по искусственному интеллекту и цифровому развитию Бахтияр Мухаметкалиев обратил внимание на необходимость законодательного регулирования и обязательной маркировки контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание он уделил вопросам цифровой грамотности, отметив, что пользователи должны столь же ответственно относиться к защите персональных данных, как и к вопросам личной безопасности. Он также рассказал о взаимодействии государства с международными цифровыми платформами и технологическими компаниями для обеспечения корректного использования ИИ-контента.

Руководитель Центра по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте РК Руслан Бекарсланов подчеркнул, что эффективное противодействие дезинформации требует оперативной работы официальных источников, развития культуры фактчекинга и повышения цифровой грамотности общества. По его словам, важно не только выявлять фейковую информацию, но и объяснять механизмы ее появления и распространения.

Политолог Талгат Калиев отметил, что партии все активнее переходят от традиционной агитации к открытой политической полемике по вопросам парламентской деятельности, экономики и предпринимательства. Он также обратил внимание на масштабное обновление партийного руководства, отражающее общественный запрос на новые лица и идеи.

Сегодня общество проходит естественный этап политического взросления, в ходе которого избиратели учатся самостоятельно оценивать программы, критически воспринимать популистские заявления и ориентироваться в информационном пространстве, где все большее влияние приобретают лидеры общественного мнения. Талгат Калиев

Политолог Газиз Абишев высказал мнение, что искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью современной политической коммуникации, открывая новые возможности для анализа общественных запросов, персонализации взаимодействия с гражданами и повышения эффективности избирательных кампаний.

Политолог Найла Мухтарова подчеркнула, что нынешняя агитационная кампания заметно отличается от предыдущих. Уже в первые дни партии перешли к открытой критике программ и инициатив друг друга, что свидетельствует о формировании новой политической культуры.

Теледебаты становятся не только площадкой для презентации программ, но и инструментом укрепления доверия граждан, поскольку позволяют оценить способность партий аргументированно отстаивать свои позиции. Найла Мухтарова

Во второй сессии экспертной платформы, модератором которой выступила председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова, участники обсудили современные тенденции электорального поведения, трансформацию общественных ожиданий и факторы, влияющие на политический выбор граждан.

Заместитель директора Президентского центра Мариан Абишева отметила, что все большее влияние на электоральное поведение оказывают рациональные факторы – содержание партийных программ, профессиональные качества кандидатов и их способность решать актуальные социально-экономические задачи.

По данным социологических исследований, более 84% граждан оценивают общественно-политическую ситуацию в стране как стабильную. Доверие и общественный оптимизм являются важнейшими ресурсами реализации конституционных реформ, а дальнейшее укрепление доверия должно происходить ко всей системе государственных институтов. Мариан Абишева

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев представил анализ изменений в порядке формирования Курултая и их влияния на развитие электоральной культуры. По его словам, современная избирательная кампания стала более эмоциональной и динамичной, а конкуренция партий – более содержательной. При этом избиратели оценивают не только яркость агитации, но и способность политических сил выполнить данные обещания, а также их организационный потенциал.

Главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК Айгуль Забирова представила результаты исследований электоральных настроений, согласно которым большинство казахстанцев готовы участвовать в выборах, при этом две трети граждан намерены голосовать за конкретную политическую партию.

Основными общественными ожиданиями остаются сохранение стабильности, решение повседневных проблем и прямой диалог партий с населением. При этом электоральные предпочтения во многом зависят от уровня политической конкуренции и того, насколько убедительно семь партий смогут представить свои программы и идеологические подходы. Айгуль Забирова

Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев отметил, что нынешняя кампания характеризуется более интенсивной межпартийной конкуренцией.

Помимо традиционной агитации, партии активно развивают коммуникацию в социальных сетях, продолжая обсуждение дебатов в комментариях и выстраивая постоянный диалог с гражданами. Существует высокий общественный запрос на справедливость, безопасность и реализацию инициативы "Таза Қазақстан", которая воспринимается гражданами значительно шире вопросов благоустройства и отражает ожидания честности и ответственности в политике. Азамат Байгалиев

Руководитель управления РГУ "Қоғамдық келісім" Елдос Жумагулов отметил, что, независимо от возраста, казахстанцев объединяет запрос на эффективное государственное управление, справедливость, безопасность и возможность участвовать в развитии страны.





Усиление открытой политической конкуренции способствует более осознанному выбору граждан и повышает требования к качеству предвыборных программ, аргументации и публичной коммуникации политических партий. Елдос Жумагулов

Подводя итоги экспертной платформы, участники отметили, что успешное развитие современной электоральной системы невозможно без обеспечения доверия к информации, ответственного использования цифровых технологий, конструктивного взаимодействия государства, политических партий и общества, а также укрепления электоральной культуры и повышения гражданской вовлеченности.