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Общество

Функциональность и комфорт: как программа "Бюджет народного участия" преображает улицу Чайковского в Алматы

Программа &quot;Бюджет народного участия&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 15:32 Фото: акимат города Алматы
В Алмалинском районе Алматы по программе "Бюджет народного участия" благоустраивают участок ул. Чайковского от ул. Казыбек би до ул. Айтеке би. Проект реализуется с весны по инициативе местных жителей. Об этом сообщили в акимате Алмалинского района.

На территории площадью 0,6 га создают комфортную пешеходную зону для отдыха и прогулок. Под озеленение отведено 0,4 га: здесь укладывают газон, высаживают многолетние кустарники и монтируют систему автоматического полива, которой ранее не было.

Программа "Бюджет народного участия", фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 15:32

Фото: акимат города Алматы

Еще 0,2 га территории займут обновленные пешеходные покрытия. Планируется уложить 985 кв. м брусчатки и 250 кв. м асфальта, установить теневой навес, перголу и 27 новых опор освещения. Для подключения светильников уже проложено 400 метров кабельных линий.

Программа "Бюджет народного участия", фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 15:32

Фото: акимат города Алматы

"Мы очень довольны результатом. Наш двор всегда был любимым местом для жителей, а теперь стал еще лучше. Появились автополив, удобные лавочки, обновили спортивную и детскую площадки. Благодаря благоустройству здесь появилось ощущение настоящего парка. Спасибо за такую работу", – поделилась жительница дома №85 Жанат Изжанова.
Программа "Бюджет народного участия", фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 15:32

Фото: акимат города Алматы

Проект направлен на решение повседневных вопросов, обозначенных самими горожанами: обновление тротуаров, освещения и озеленения, отметили в районном акимате.

Программа "Бюджет народного участия", фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 15:32

Фото: акимат города Алматы

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Айсулу Омарова
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