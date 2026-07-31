Функциональность и комфорт: как программа "Бюджет народного участия" преображает улицу Чайковского в Алматы

В Алмалинском районе Алматы по программе "Бюджет народного участия" благоустраивают участок ул. Чайковского от ул. Казыбек би до ул. Айтеке би. Проект реализуется с весны по инициативе местных жителей. Об этом сообщили в акимате Алмалинского района.

На территории площадью 0,6 га создают комфортную пешеходную зону для отдыха и прогулок. Под озеленение отведено 0,4 га: здесь укладывают газон, высаживают многолетние кустарники и монтируют систему автоматического полива, которой ранее не было.

Фото: акимат города Алматы

Еще 0,2 га территории займут обновленные пешеходные покрытия. Планируется уложить 985 кв. м брусчатки и 250 кв. м асфальта, установить теневой навес, перголу и 27 новых опор освещения. Для подключения светильников уже проложено 400 метров кабельных линий.

Фото: акимат города Алматы

"Мы очень довольны результатом. Наш двор всегда был любимым местом для жителей, а теперь стал еще лучше. Появились автополив, удобные лавочки, обновили спортивную и детскую площадки. Благодаря благоустройству здесь появилось ощущение настоящего парка. Спасибо за такую работу", – поделилась жительница дома №85 Жанат Изжанова.

Фото: акимат города Алматы

Проект направлен на решение повседневных вопросов, обозначенных самими горожанами: обновление тротуаров, освещения и озеленения, отметили в районном акимате.