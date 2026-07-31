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Общество

Жара до +44°C, ливни и град: "Казгидромет" дал прогноз на 1 августа

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 17:34 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют на субботу, 1 августа 2026 года, неустойчивую погоду сразу в нескольких регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологов, на западе, севере и востоке страны ожидаются дожди с грозами, местами сильные осадки и град.

В остальных регионах существенных осадков не прогнозируется. По стране усилится ветер, а на юге возможны пыльные бури.

Одновременно в ряде областей сохранится аномальная жара.

К примеру, до +41°C воздух прогреется на юге Карагандинской области, а также в областях Улытау и Абай.

Температура +35+39 °C ожидается в Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Улытау, Жетысу и Абай.

Жарко будет и в отдельных районах Акмолинской и Костанайской областей.

Кроме того, в Жамбылской и Мангистауской областях воздух прогреется до +38+40°C, а в Кызылординской и Туркестанской областях столбики термометров вновь поднимутся до +40+44°C.

Из-за жары в ряде регионов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 17:34
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Алматы и Шымкент расплавятся от жары, Астану освежат ливни. Такой прогноз был опубликован ранее на первые дни августа 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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