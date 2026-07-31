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Общество

Резкое похолодание до +3°С и сильные дожди надвигаются на Казахстан

дожди, грозы, град, термометр, жара, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 17:10 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Август – завершающий сезон лета. На юге и западе Казахстана погода прогнозируется преимущественно жаркой, а в северной половине ожидается умеренная жара с освежающими дождями, грозами, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на последний месяц лета 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"С прохождением активного северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов в течение первой декады августа на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут грозовые дожди, шквалистый ветер, возможно выпадение града, в отдельные дни прогнозируются сильные дожди – на севере, центре, востоке, в середине периода в горных и предгорных районах юго-востока страны".

Однако, как следует из прогноза, в западной половине и в центре республики с середины первой декады предполагается кратковременное прекращение осадков.

В первой декаде августа ожидается постепенное повышение температурного фона днем:

  • на западе, северо-западе Казахстана – от +25+35°С до +34+39°С;
  • на юге Атырауской области – до 41°С;
  • в Мангистауской области – от +35+40°С до +39+44°С.

Дневные температуры воздуха понизятся:

  • на севере республики и в Костанайской области – от +25+35°С до +20+28°С;
  • на юге спад жары – от +39+44°С до +29+36°С.

При этом, согласно прогнозу, в конце декады августа на севере Казахстана и в Костанайской области вновь установится жара до +30+38°С.

В центре и на востоке страны ожидается чередование погодных условий: от сильной жары +33+41°С до умеренно жаркой погоды +22+31°С.

На юго-востоке страны предполагается колебание температуры воздуха от +34+39°С, в Жамбылской области – от +42°С до +27+35°С.

Во второй и третьей декадах августа ожидается колебание температуры воздуха:

  • в северной половине республики – ночью от +3+8°С до +10+18°С, днем – от +17+25°С до +25+35°С;
  • на западе и в южной половине страны – ночью от +17+27°С до+13+18°С, днем – от +32+42°С до +25+35°С.

"Прогноз погоды на месяц следует использовать как консультативный, который корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", – заключили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 17:10
Алматы и Шымкент расплавятся от жары, Астану освежат ливни: прогноз на первые дни августа

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан обрушатся аномальная жара и ливни с градом. Подробнее о погоде на 1, 2 и 3 августа 2026 года можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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