Комфорт и доступность: в ВКО модернизировали два вокзала по поручению президента

В Восточно-Казахстанской области после масштабной модернизации открылись еще два железнодорожных вокзала.

Обновленные объекты начали работу на станциях Кумистау в городе Серебрянске и Алтай в поселке Зубовск.

Реконструкция прошла по программе модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры.

Фото: акимат ВКО

Оба вокзала, построенные в 1953-1954 гг., сохранили свой исторический архитектурный облик, при этом получили полностью обновленную инженерную инфраструктуру.

Фото: акимат ВКО

В зданиях заменили системы отопления, впервые установили современные системы кондиционирования и вентиляции, обновили кровлю, окна и двери.

Фото: акимат ВКО

Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды: вокзалы оборудовали пандусами, тактильной плиткой и навигацией со шрифтом Брайля. Также благоустроены прилегающие территории и обновлены пассажирские перроны.

Фото: акимат ВКО

В церемонии открытия приняли участие аким района Алтай Ренат Курмамбаев, представители АО "НК "Қазақстан темір жолы", ветераны железнодорожной отрасли и жители района.