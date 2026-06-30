Аким Западно-Казахстанской области открыл модернизированный железнодорожный вокзал в Аксае

В городе Аксае состоялась торжественная церемония открытия полностью модернизированного железнодорожного вокзала "Казахстан".

В мероприятии принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, который поздравил жителей с вводом в эксплуатацию важного инфраструктурного объекта. Глава региона выразил благодарность подрядной организации и строителям за качественное и своевременное выполнение работ.

"По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева впервые за годы независимости в стране реализуется масштабная программа модернизации железнодорожных вокзалов. В прошлом году по заказу национальной компании "Қазақстан темір жолы" в регионе началась реконструкция четырех железнодорожных объектов. Накануне мы открыли новую станцию Семиглавый Мар, а сегодня вводим в эксплуатацию второй обновленный вокзал. Реализация этих проектов окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона, повышение деловой активности и укрепление туристического потенциала", – отметил Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

В рамках модернизации вокзала "Казахстан", история которого насчитывает 90 лет, здание было полностью обновлено и приобрело современный архитектурный облик. Кроме того, реконструированы две пассажирские платформы и мост, расположенный на привокзальной территории, обновлены инженерные коммуникации. Благоустроена прилегающая территория, созданы комфортные условия для пассажиров.

Фото: акимат ЗКО

В ближайшие дни будет введена в эксплуатацию железнодорожная станция в селе Чингирлау. На завершающей стадии находятся работы по реконструкции железнодорожного вокзала в областном центре – городе Уральске. Завершить все строительно-монтажные работы и открыть обновленный вокзал для пассажиров планируется уже в июле.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры направлена на повышение качества транспортного обслуживания населения, создание современных и безопасных условий для пассажиров, а также дальнейшее развитие транзитного и логистического потенциала Западно-Казахстанской области.