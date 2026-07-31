В Казахстане открыли центр для спасения диких птиц

В пригороде Актау открыли центр временной реабилитации хищных и краснокнижных птиц, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Хабар", здесь выхаживают раненых пернатых и после восстановления выпускают в дикую природу. На сегодняшний день специалисты борются за жизнь шести пациентов. В их числе: орел-могильник, курганник, молодая пустельга и редкая краснокнижная каравайка.

"Из-за того, что сейчас у нас жарко, вот, часто сейчас птицы обращаются именно обезвоженные, обессиленные, травмы разного происхождения. Это может быть удар об стекло, например, в высокоэтажные дома либо попали в лапы хищников", – поделилась врач-ветеринар Алина Шарипова.

Со слов руководителя отдела Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Жазиры Адилбек, в 2026 году на реализацию проекта из местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 12 млн тенге. В течение последующих нескольких лет эту работу поэтапно продолжат в рамках государственного гранта.

Также стало известно, что в пилотном режиме центр проработает до конца ноября. А жителей Мангистау убедительно просят сразу передавать профессионалам найденных раненых птиц.

Пункт реабилитации в селе Акшукур уже принял тяжелого пациента. Краснокнижного курганника нашли на месторождении Жетыбай. Птица была с переломом крыла и практически полностью покрыта нефтепродуктами.