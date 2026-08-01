Блогерша из Актау показала в TikTok то, за что теперь ей придется платить государству

Публикация откровенного и нецензурного контента в социальных сетях закончилась для жительницы Актау крупным денежным штрафом. Женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство после скандальной трансляции в TikTok, передает Zakon.kz.

Повод для судебного разбирательства возник в июле 2026 года. Горожанка на своей странице в популярной соцсети вступила в перепалку с одной из подписчиц.

Решив ответить на не понравившийся комментарий, блогерша перешла все границы: она начала демонстрировать перед камерой обнаженные части тела и сыпать нецензурной бранью, нарушая общественный порядок и спокойствие пользователей.

Зафиксированный факт не остался без внимания правоохранительных органов. Делу дали официальный ход, а собранные доказательства направили на рассмотрение служителям Фемиды.

"В судебном заседании гражданка К. полностью признала свою вину и пояснила, что впредь подобного не повторит. Вина гражданки К. полностью подтверждается рапортом сотрудника полиции, протоколом об административном правонарушении, а также видеозаписью, приобщенной к материалам дела в качестве вещественного доказательства", – уточнили в пресс-службе Специализированного суда по административным правонарушениям города Актау.

Рассмотрев материалы дела, суд признал жительницу Актау виновной по части 1 статьи 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"). В качестве наказания ей назначили административный штраф в размере 20 месячных расчетных показателей, что составило 86 500 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее двух жителей Жамбылской области привлекли к ответственности за мелкое хулиганство во время прямых эфиров в TikTok. Молодые люди намеренно избивали друг друга и использовали нецензурную лексику, чтобы привлечь аудиторию и получить донаты.