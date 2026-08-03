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Общество

Самолет FlyArystan не смог сесть с первого раза в Астане: что произошло

Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 12:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Воздушное судно казахстанского лоукостера FlyArystan ушло на второй круг при посадке в аэропорту Астаны. В пресс-службе авиакомпании назвали причину и раскрыли подробности, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Как пишет Telegram-канал ZTB NEWS, после ухода на второй круг лайнер благополучно сел, однако пассажиры признались, что сильно испугались.

"1 августа 2026 года при выполнении посадки рейса FS7055 по маршруту Алматы – Астана в связи с изменением метеорологических условий экипажем было принято решение выполнить уход на второй круг. После повторного захода воздушное судно благополучно совершило посадку", – подтвердили сегодня, 3 августа, корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе FlyArystan.

В авиакомпании отметили, что "решение о выполнении ухода на второй круг, а также последующего повторного захода на посадку было принято экипажем с учетом фактических погодных условий и исключительно в целях обеспечения безопасности полета".

"При этом все системы воздушного судна функционировали в штатном режиме, каких-либо технических неисправностей, повлиявших на выполнение полета, не выявлено".Пресс-служба FlyArystan

Также в авиакомпании объяснили, что "выполнение ухода на второй круг при несоответствии условий посадки установленным критериям является стандартной эксплуатационной процедурой гражданской авиации, применяемой экипажами воздушных судов в целях обеспечения безопасного выполнения полета".

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22 июля 2026 года два самолета авиакомпании FlyArystan экстренно изменили маршруты из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Шымкента. Они вылетели в третий мегаполис страны из Актау и Алматы. В связи с этим произошли задержки других рейсов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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