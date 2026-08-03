Самолет FlyArystan не смог сесть с первого раза в Астане: что произошло

Воздушное судно казахстанского лоукостера FlyArystan ушло на второй круг при посадке в аэропорту Астаны. В пресс-службе авиакомпании назвали причину и раскрыли подробности, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Как пишет Telegram-канал ZTB NEWS, после ухода на второй круг лайнер благополучно сел, однако пассажиры признались, что сильно испугались.

"1 августа 2026 года при выполнении посадки рейса FS7055 по маршруту Алматы – Астана в связи с изменением метеорологических условий экипажем было принято решение выполнить уход на второй круг. После повторного захода воздушное судно благополучно совершило посадку", – подтвердили сегодня, 3 августа, корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе FlyArystan.

В авиакомпании отметили, что "решение о выполнении ухода на второй круг, а также последующего повторного захода на посадку было принято экипажем с учетом фактических погодных условий и исключительно в целях обеспечения безопасности полета".

"При этом все системы воздушного судна функционировали в штатном режиме, каких-либо технических неисправностей, повлиявших на выполнение полета, не выявлено". Пресс-служба FlyArystan

Также в авиакомпании объяснили, что "выполнение ухода на второй круг при несоответствии условий посадки установленным критериям является стандартной эксплуатационной процедурой гражданской авиации, применяемой экипажами воздушных судов в целях обеспечения безопасного выполнения полета".

Материал по теме Вылетающим с Иссык-Куля казахстанцам посоветовали приезжать в аэропорт за три часа

22 июля 2026 года два самолета авиакомпании FlyArystan экстренно изменили маршруты из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Шымкента. Они вылетели в третий мегаполис страны из Актау и Алматы. В связи с этим произошли задержки других рейсов.