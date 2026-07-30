Вылетающим с Иссык-Куля казахстанцам посоветовали приезжать в аэропорт за три часа

Пресс-служба казахстанской бюджетной авиакомпании FlyArystan обратилась к казахстанцам, вылетающим из аэропорта Тамчы на Иссык-Куле, сообщает Zakon.kz.

По данным лоукостера, с 30 июля по 2 августа 2026 года на Иссык-Куле будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с проведением международного спортивного мероприятия:

"Ограничения затронут в том числе маршрут Чолпон-Ата – аэропорт Тамчы".

В эти дни на Иссык-Куле пройдут два масштабных события: международный чемпионат мира по гонкам на воде Formula 1 H2O и грандиозный музыкальный фестиваль ESCAPE FEST 2026.

В связи с этим пассажиров просят учитывать возможные изменения дорожной ситуации и выезжать в аэропорт заранее.

"Рекомендуем прибывать в аэропорт не менее чем за три часа до вылета, чтобы своевременно пройти все предполетные процедуры". Пресс-служба FlyArystan

Ранее появилась хорошая новость. Так, с 31 июля 2026 года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Турции – SunExpress.