#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
477.17
543.26
6.01
Общество

Вылетающим с Иссык-Куля казахстанцам посоветовали приезжать в аэропорт за три часа

Аэропорт, аэропорты, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 09:07 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба казахстанской бюджетной авиакомпании FlyArystan обратилась к казахстанцам, вылетающим из аэропорта Тамчы на Иссык-Куле, сообщает Zakon.kz.

По данным лоукостера, с 30 июля по 2 августа 2026 года на Иссык-Куле будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с проведением международного спортивного мероприятия:

"Ограничения затронут в том числе маршрут Чолпон-Ата – аэропорт Тамчы".

В эти дни на Иссык-Куле пройдут два масштабных события: международный чемпионат мира по гонкам на воде Formula 1 H2O и грандиозный музыкальный фестиваль ESCAPE FEST 2026.

В связи с этим пассажиров просят учитывать возможные изменения дорожной ситуации и выезжать в аэропорт заранее.

"Рекомендуем прибывать в аэропорт не менее чем за три часа до вылета, чтобы своевременно пройти все предполетные процедуры".Пресс-служба FlyArystan

Ранее появилась хорошая новость. Так, с 31 июля 2026 года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Турции – SunExpress.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
первый международный рейс по маршруту Алматы - Тамчы - Алматы
11:25, 11 июля 2026
До Иссык-Куля за час: первый самолет с туристами из Алматы встретили в Тамчы
Казахстанцев спасли в Кыргызстане
11:59, 11 декабря 2023
Казахстанцы попали в снежный плен на Иссык-Куле
За 12 дней переплыл Иссык-Куль житель Кыргызстана
01:44, 23 августа 2024
За 12 дней переплыл Иссык-Куль житель Кыргызстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дияр Аманали
10:08, Сегодня
Юношеская сборная Казахстана по греко-римской борьбе узнала место в итоговом зачёте ЧМ
Женская юниорская сборная Казахстана обыграла итальянок на турнире в Словакии
09:55, Сегодня
Казахстанские хоккеистки обыграли итальянок на международном турнире в Словакии
Почему Синнер пропускает Монреаль
09:36, Сегодня
Клийстерс - о пропуске Синнером Монреаля: "За кулисами происходит нечто, о чём мы пока не знаем"
Обзор победы &quot;Кайрата&quot; в квалификации ЛЧ провели в России: &quot;Омонию&quot; погубили удаления
09:08, Сегодня
Обзор победы "Кайрата" в квалификации ЛЧ провели в России: "Омонию" погубили удаления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: