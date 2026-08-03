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Общество

В Акмолинской области за незаконный сброс бытовых отходов наказали жителя

знак, мусор, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:23 Фото: пресс-служба акимата Целиноградского района
В селе Караоткель Целиноградского района в ходе рейдов обнаружили незаконную точку сброса бытовых отходов, сообщает prosud.kz.

Благодаря слаженному взаимодействию акимата сельского округа с правоохранителями, личность устроившего стихийную свалку была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался местный житель. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении и вынесли официальное предупреждение.

Стоит отметить, что в этот же день на проблемном участке развернулись масштабные работы по санитарной очистке. К ликвидации мусора активно подключились добровольцы, волонтеры и местная общественность. Совместными усилиями весь мусор собрали и вывезли на специализированный полигон ТБО. Загрязненный участок привели в надлежащее состояние.

полиция, штраф, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:23

Фото: пресс-служба акимата Целиноградского района

Сегодня на территории сельского округа ведется ежедневная работа: в рамках инициативы "Таза Қазақстан" здесь регулярно проходят экологические акции. На прошедших субботниках общими усилиями собрали порядка шести тонн мусора. Эти меры особенно важны на фоне роста населения: при официально зарегистрированной численности в 27 600 человек и пяти тысячах юридических лиц реальная количество жителей с учетом активной застройки и миграции уже приближается к 40 тысячам.

степь, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:23

Фото: пресс-служба акимата Целиноградского района

Как подчеркивают в акимате, мириться со стихийными свалками здесь не намерены – чистоту в селе удается держать, лишь реагируя на каждый тревожный сигнал.

Прежде всего, мы работаем с людьми. Стараемся прививать сельчанам экологическую культуру и чувство ответственности за малую родину. Совместные экологические акции, субботники этому способствуют. Вторая сторона данной работы – регулярные рейды и контроль. Любые нарушения и преступления против природы должны пресекаться и наказываться, чтобы служить уроком для остальных, – отметил аким Караоткельского сельского округа Даурен Женис.
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Айсулу Омарова
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